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ΔΙΕΘΝΗ

Αδιανόητο: Ιάπωνας σκότωνε χάμστερ και το τραβούσε σε βίντεο

 01.09.2026 - 15:56
Αδιανόητο: Ιάπωνας σκότωνε χάμστερ και το τραβούσε σε βίντεο

Ένας Ιάπωνας συνελήφθη για τη σφαγή 30 χάμστερ σε ξενοδοχείο, λίγες μόνο εβδομάδες αφότου είχε τεθεί υπό κράτηση για την ίδια ενέργεια όταν είχε σκοτώσει άλλα 20 τρωκτικά, ανακοίνωσε σήμερα η γιαπωνέζικη αστυνομία.

 Ο συλληφθείς, ένας υπάλληλος σε Λύκειο στη βόρεια Ιαπωνία, είχε δύο γυναίκες συνεργούς για την τέλεση της πράξης του μέσα σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής, που απευθύνεται σε ζευγάρια, δήλωσε η αστυνομία στο AFP.

 Η σύλληψη του υπόπτου χθες Δευτέρα αφορά τις «άσκοπες δολοφονίες» περίπου 30 χάμστερ στα τέλη Μαρτίου, που πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια μιας 20χρονης γυναίκας, δήλωσε στο AFP ο Χιρογιούκι Νάσου, αρχηγός της αστυνομίας του Μιγιάκο (βόρεια Ιαπωνία).

 Το τηλέφωνο του υπόπτου, που κατασχέθηκε από την αστυνομία, περιείχε βίντεο από τις δολοφονίες, καθώς και γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τη νεαρή γυναίκα που έδειχναν ότι σχεδίαζαν την πράξη. «Πού θα σκοτώσουμε χάμστερ και θα διασκεδάσουμε;», έλεγε ένα από αυτά.

 Ο ύποπτος είχε συλληφθεί προηγουμένως τον Ιούλιο για μια ξεχωριστή σφαγή περίπου 20 χάμστερ τον Φεβρουάριο, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε με τη συνέργεια μιας 19χρονης γυναίκας. Η αστυνομία, η οποία συνέλαβε επίσης τις δύο γυναίκες, θα συνεχίσει την έρευνά της για να διαπιστώσει εάν ο άνδρας έχει διαπράξει άλλες παρόμοιες πράξεις, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

 Πηγή: protothema.gr

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