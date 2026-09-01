Ερντογάν: Η Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας αποτελεί σχήμα «συλλογικής αποτροπής»

«Η Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας, την οποία υλοποιήσαμε με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, θα συμβάλει σημαντικά στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και στον κόσμο, στη βάση της περιφερειακής ιδιοκτησίας και της συλλογικής αποτροπής», δήλωσε ο Ερντογάν.

Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι η Άγκυρα αναλαμβάνει ευθύνες για τη διπλωματική επίλυση των συγκρούσεων στην περιοχή της.

«Ως Τουρκία, αναλαμβάνουμε ευθύνη ώστε οι συγκρούσεις που εκτυλίσσονται γύρω μας να επιλύονται μέσω διαλόγου και διπλωματίας και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας και σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε.

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης ως «ένα από τα απαραίτητα στοιχεία της πολυπολικής τάξης», επισημαίνοντας ότι εκπροσωπεί περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους και οικονομίες συνολικού ΑΕΠ 35 τρισ. δολαρίων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της Τουρκίας ως ενεργειακού και μεταφορικού κόμβου προς τις δυτικές αγορές. Τόνισε ότι η Άγκυρα επιδιώκει την εναρμόνιση της πρωτοβουλίας του Μεσαίου Διαδρόμου μέσω της Κασπίας με την κινεζική πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος».

«Θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τη συνεργασία μας σε όλους τους τομείς με τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης, τον οποίο θεωρούμε ανερχόμενο αστέρα», είπε.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Τουρκία θα φιλοξενήσει στις 11-12 Νοεμβρίου 2026 στην Αττάλεια τη Σύνοδο COP31 για την κλιματική αλλαγή.

Αναφερόμενος στη Γάζα και τον Λίβανο, ο Ερντογάν ανέφερε ότι δεν πρέπει να λησμονείται πως, όπως είπε, «74.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι παιδιά και γυναίκες, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των επιθέσεων του Ισραήλ».

«Ολόκληρη η περιοχή μας πληρώνει το τίμημα αυτής της επιθετικής πολιτικής», δήλωσε.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Κιργιστάν, Σαντίρ Τζαπάροφ, ενώ, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αναμένεται να έχει και διμερή συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πηγή: ΚΥΠΕ