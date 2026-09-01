Τα τζιν δεν πρέπει να φοριούνται δύο συνεχόμενες μέρες -Οι ίνες χρειάζονται μια μέρα για να ανακάμψουν

Στην πορεία των δεκαετιών, το παντελόνι αυτό γνώρισε μια θεαματική εξέλιξη.

Από ανθεκτικό ένδυμα εργασίας μετατράπηκε σε σύμβολο νεανικής επανάστασης, μέσο έκφρασης της ισότητας, ακόμα και σε αντικείμενο πολυτελούς μόδας.

Επιλογή για κάθε περίσταση

Σήμερα αποτελεί μια καθολικά αποδεκτή ενδυματολογική επιλογή για κάθε περίσταση. Η κομψότητα και η άνεση καθιστούν το τζιν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

Πολλοί καταναλωτές διατηρούν μια περιορισμένη συλλογή στην ντουλάπα τους, εναλλάσσοντας τα κομμάτια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η πρακτικότητα αυτή ενισχύεται από την πυκνή ύφανση που εμποδίζει τη διείσδυση της βρωμιάς, ενώ το χρώμα αποκρύπτει ελαφρούς λεκέδες και επιτρέπει στο ύφασμα να αναπνέει χωρίς να συγκρατεί οσμές.

Βοηθάει στη μακροζωία του ρούχου

Σημαίνει αυτό ότι μπορούμε να φοράμε το ίδιο τζιν για μέρες; Η απάντηση είναι αρνητική, όχι τόσο για λόγους υγιεινής, όσο για τη μακροζωία του ρούχου.

Η σχεδιάστρια Lucía Ruiz de Aguirre επισημαίνει σε βίντεο στο TikTok την ανάγκη για 24ωρη «ανάπαυση» του υφάσματος.

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