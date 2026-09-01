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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Πήγε διακοπές με τα παιδιά του - Η 14χρονη κόρη νεκρή, ο ίδιος αγνοούμενος

 01.09.2026 - 18:10
Ναυάγιο στην Κερύνεια: Πήγε διακοπές με τα παιδιά του - Η 14χρονη κόρη νεκρή, ο ίδιος αγνοούμενος

Στο τουρκικό πλοίο έρευνας και διάσωσης İşin βρέθηκαν αργά το μεσημέρι ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν και ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ οι οποίοι επισκέφθηκαν και τις οικογένειες που περίμεναν στο λιμάνι της Κερύνειας για πληροφορίες σχετικά με τους αγνοούμενους επιβάτες του Filos jet.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. Έρχιουρμαν μιλώντας στους συγγενείς στο λιμάνι της Κερύνειας είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια εξαιρετικά λεπτή επιχείρηση που θα χρειαστεί χρόνο, ενώ ανέφερε ότι ένα δεύτερο πλοίο, το TCG Alemdar, θα φτάσει στην Κερύνεια αύριο για να υποστηρίξει τις προσπάθειες.

«Νιώθω τον πόνο σας στην καρδιά μου. αυτός είναι ένας απερίγραπτος πόνος», είπε ο κ. Έρχιουρμαν. «Όλη μας η προσοχή αυτή τη στιγμή είναι στραμμένη στην προσέγγιση του ναυαγίου στη θάλασσα και στην ανέλκυση στην επιφάνεια οτιδήποτε μπορούμε να βρούμε».

Ανέφερε επίσης ότι οι "δικαστικές" διαδικασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς και οι διοικητικές και τεχνικές έρευνες είναι επίσης σε εξέλιξη. Θα συνεχίσουν, είπε, να ενημερώνουν τις οικογένειες σε τακτά χρονικά διαστήματα. «Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να σας δώσουμε πληροφορίες κάποια στιγμή σήμερα. Αν δεν επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα σήμερα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα παρατήσουμε. Αύριο, οι εργασίες θα συνεχιστούν με την υποστήριξη του δεύτερου πλοίου».

Στο İşin μαζί με τον Τ/κ ηγέτη και τον κ. Ουστέλ ήταν και ο Τούρκος «πρέσβης» στα κατεχόμενα, Αλί Μουράτ Μπάστσιερι και συνομίλησαν με τον διοικητή του πλοίου, Ταγματάρχη Ουλάς Τζεσούρ για τις έρευνες και το τι θα γίνει.

Αφού προσδιοριστεί με σαφήνεια η τοποθεσία του ναυαγίου, ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί ένα τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο όχημα (ROV) για την λεπτομερή απεικόνιση και εξέταση του ναυαγίου, αναφέρουν τ/κ ΜΜΕ. Με βάση τις εικόνες και τα δεδομένα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, σχεδιάζεται η συνέχιση της έρευνας για τον προσδιορισμό της κατάστασης του ναυαγίου και τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Όπως μεταδίδουν ηλεκτρονικά κυρίως τ/κ ΜΜΕ οι συγγενείς των αγνοουμένων αλλά και κάποιων θυμάτων προέβησαν σε λεκτικές αντιπαραθέσεις με στρατιωτικούς μπροστά από τα γραφεία της «διοίκησης» της «στρατιωτικής ναυτικής βάσης", που βρίσκεται δίπλα στο λιμάνι της Κερύνειας, όπου γίνονται οι συσκέψεις. Ο «πρωθυπουργός» Ουστέλ και άλλοι «υπουργοί» ήταν εντός του κτιρίου όπου συνεδριάζει το γραφείο διαχείρισης κρίσεως ενώ οι συγγενείς φώναζαν πως ήθελαν παραιτήσεις υπευθύνων θεωρώντας ότι το ναυάγιο δεν συνέβη τυχαία. Ενας εξ αυτών ανέφερε σε δημοσιογράφο τ/κ ιστοσελίδας ότι ο μεγάλος του αδερφός που είναι μεταξύ των νεκρών «δεν σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε».

Για τις οικογένειες αυτές που βρίσκονται σε αναμονή, το «υπουργείο υγείας» έστειλε σήμερα ειδική ομάδα υποστήριξης. Όπως αναφέρει η Κίπρις ποστασί, ένας ψυχίατρος, τρεις κλινικοί ψυχολόγοι και γιατροί έκτακτης ανάγκης βρίσκονται εκεί.

Στο μεταξύ, η «αρχή λιμένων» του «υπουργείου μεταφορών» ανακοίνωσε σήμερα ότι ο καπετάνιος του πλοίου που βυθίστηκε έχει έγκυρο πιστοποιητικό καπετάνιου έως τις 30 Οκτωβρίου 2029 και έχει εξουσιοδότηση να κυβερνά σκάφη έως 3.000 τόνους. Οι ισχυρισμοί ότι ο καπετάνιος ήταν χωρίς άδεια ή ότι το πιστοποιητικό του ήταν άκυρο δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια και όσοι διαδίδουν παραποιημένες πληροφορίες ή/και έγγραφα θα αναφερθούν στην «αστυνομία» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ

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