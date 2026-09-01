Στα ύψη η ένταση στην ΕΔΕΚ: Αιχμές για τη διαδικασία των εκλογών - «Η αποφυγή απαντήσεων δεν είναι ανοχή»

Με ανακοίνωσή της, η ΕΔΕΚ ξεκαθαρίζει πως σε κάθε στάδιο της προεκλογικής πορείας, αλλά και κατά την ημέρα των εκλογών, τηρείται «με ευλάβεια και χωρίς καμία παρέκκλιση» το γράμμα του Καταστατικού.

Το κόμμα επικαλείται, μεταξύ άλλων, τα άρθρα 26 και 30 του Καταστατικού, σύμφωνα με τα οποία η Κεντρική Επιτροπή αποτελεί το ανώτερο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος μεταξύ δύο συνεδρίων, ενώ οι εκλογικές διαδικασίες και οι λεπτομέρειές τους προτείνονται από το Πολιτικό Γραφείο και εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.

Η ΕΔΕΚ χαρακτηρίζει ως «παραπληροφόρηση», «ανυπόστατους ισχυρισμούς», «υπονοούμενα» και «ψευδείς τοποθετήσεις» όσα, όπως αναφέρει, δημοσιεύονται από πρόσωπα που δεν έχουν αρμοδιότητα επί της εκλογικής διαδικασίας.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις θα αντιμετωπιστούν «με τη σοβαρότητα που αρμόζει σε μια κρίσιμη περίοδο και σε μια εκλογική αναμέτρηση», ενώ υπογραμμίζει πως η αποφυγή απαντήσεων από πλευράς κόμματος δεν πρέπει να εκληφθεί ως ανοχή.

Αιχμές προς το στρατόπεδο της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές της ΕΔΕΚ στην Κεντρική Επιτροπή της 30ής Ιουλίου 2026, αφήνοντας σαφείς αιχμές προς την πλευρά της υποψήφιας για την προεδρία, Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή.

Όπως αναφέρει το κόμμα, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στη βάση των ομόφωνων αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συγκεκριμένη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ήταν παρόντες οι τρεις τότε υποψήφιοι, Μάριος Χαννίδης, Γιώργος Κουττούκης και Σοφία Χριστοδούλου Μακρή.

Η ΕΔΕΚ υποστηρίζει μάλιστα ότι η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή ήταν η μόνη από τους υποψηφίους που πρότεινε πρόσωπα για τις Εφορευτικές Επιτροπές.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, πρότεινε τον Μιχάλη Θεοδούλου για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, τον Παναγιώτη Βορκά για την Εφορευτική Επιτροπή Πάφου, τη Γεωργία Κωνσταντίνου για τη Λεμεσό, τον Ανδρέα Χριστοφόρου για τη Λάρνακα, τον Πέτρο Άσσια για την Αμμόχωστο και τον Παύλο Αναστασίου για τη Λευκωσία.

Σε αντίθεση, σύμφωνα με την ΕΔΕΚ, οι υποψήφιοι Κούλλης Μαυρονικόλας και Γιώργος Κουττούκης, καθώς και ο τότε υποψήφιος Μάριος Χαννίδης, δεν είχαν προτείνει πρόσωπα για συμμετοχή στις Εφορευτικές Επιτροπές.

Με αιχμηρό τρόπο, το κόμμα διερωτάται γιατί ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία τέθηκαν εκ νέου στις 30 Αυγούστου, έναν μήνα μετά τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής.

«Γιατί κάποιοι θυμήθηκαν την 30η Αυγούστου, ένα μήνα μετά, να εγείρουν θέματα, για τα οποία συμφώνησαν στην Κεντρική Επιτροπή που είναι το μοναδικό αρμόδιο συλλογικό όργανο για την εκλογική διαδικασία;», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Διαβεβαιώσεις για αδιάβλητη διαδικασία

Η ΕΔΕΚ διαβεβαιώνει παράλληλα ότι τα αρμόδια συλλογικά όργανα θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εκλογών.

Όπως επισημαίνει, τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών έχουν ως καθήκον να παρακολουθούν την εκλογική διαδικασία και να διασφαλίζουν την ορθή διεξαγωγή της, στη βάση της θεσμικής νομιμότητας.

Το κόμμα αναφέρεται επίσης στους χώρους στους οποίους θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία, σημειώνοντας ότι έχουν επιλεγεί με κριτήριο τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από ψηφοφόρους με κινητικές δυσκολίες. Παράλληλα, όπως αναφέρει, έχει διασφαλιστεί η ύπαρξη δωρεάν χώρων στάθμευσης και πρόκειται για χώρους που έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν.

«Την επόμενη των εκλογών πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι»

Κλείνοντας, η ΕΔΕΚ απευθύνει έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους να αποφύγουν, όπως αναφέρει, «αχρείαστες συζητήσεις» που δημιουργούν ένταση και τοξικότητα.

Το κόμμα υπογραμμίζει πως η εκλογική αναμέτρηση αφορά την προεδρία της ΕΔΕΚ, αλλά μετά την ολοκλήρωσή της θα πρέπει να υπάρξει ενότητα.

«Ας αναλογιστούμε ότι την επόμενη των εκλογών, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και ταγμένοι στον ίδιο στόχο», καταλήγει.