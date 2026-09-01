ΥΠΑΝ: Ξεκίνησε η εγγραφή στα επιμορφωτικά - Τα μαθήματα που προσφέρονται και πόσο κοστίζουν

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, τα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας αποτελούν το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιμόρφωσης ενηλίκων και απευθύνονται σε όλους/ες τους/τις κατοίκους της Κύπρου, ηλικίας 18 ετών και άνω. Το πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των μελών του προσφέροντας ποικιλία θεμάτων με χαμηλά δίδακτρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο, στα θέματα των Επιμορφωτικών Κέντρων συμμετέχουν περισσότερα από 25.000 άτομα ετησίως.

Τα μαθήματα προσφέρονται σε 25 συναντήσεις τον χρόνο, μία φορά την εβδομάδα, διάρκειας 90 λεπτών. Κάθε άτομο μπορεί να παρακολουθήσει διάφορα θέματα, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη δήλωσή του και επιλέγοντας τα θέματα που επιθυμεί. Για να δημιουργηθεί τμήμα για ένα θέμα, θα πρέπει να εγγραφούν τουλάχιστον 9 μέλη σε Κέντρα της υπαίθρου και 11 μέλη στις αστικές περιοχές. Κέντρα Επιμόρφωσης λειτουργούν τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο, τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες, σε κτήρια των δημόσιων σχολείων ή σε άλλους κατάλληλους χώρους.

Τα δίδακτρα, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθορίζονται στα €55 τόσο για την πόλη όσο και για την ύπαιθρο, για όλα τα θέματα. Τα μέλη που θα παρακολουθήσουν μαθήματα τόσο στην πόλη όσο και στην ύπαιθρο και γεννήθηκαν πριν την 31η Οκτωβρίου 1961 θα πληρώσουν το ήμισυ των διδάκτρων (€27,50). Σε κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων τα δίδακτρα καθορίζονται στα €27,50 και για τα άτομα που γεννήθηκαν πριν την 31η Οκτωβρίου 1961 στα €13,75.

Τα δίδακτρα θα καταβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας JCC, με τη χρήση του κωδικού εγγραφής (JCCXXXXXXXX) για κάθε μάθημα και μόνο μετά από οδηγία του/της Εκπαιδευτή/Εκπαιδεύτριας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, οι εγγραφές στα Επιμορφωτικά Κέντρα θα πραγματοποιηθούν από την 1η μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ώρα 12:00 το μεσημέρι. Τα μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα των Επιμορφωτικών Κέντρων www.moec.gov.cy/epimorfotika. Oι δηλώσεις εγγραφής στα διάφορα προσφερόμενα θέματα θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας.

Εξάλλου, όπως σημειώνεται, οι Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες για κάθε θέμα θα καθοριστούν μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών. Ακολούθως, θα επικοινωνήσουν άμεσα με τα μέλη τους, για να διευθετήσουν την πρώτη τους συνάντηση.