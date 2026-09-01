Συνελήφθη και ο 17χρονος για τα επεισόδια στη Νέα Σαλαμίνα - Στο κελί 7 πρόσωπα

Ακολούθως της σύλληψης του σήμερα, ο 17χρονος, καθώς και τα άλλα έξι πρόσωπα, ηλικίας από 17 έως 23 ετών, τα οποία συνελήφθησαν χθες 31/08/2026, οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έκδοση διατάγματος κράτησης τους. Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα τριήμερης κράτησης τους, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Τα στοιχεία και φωτογραφία του 17χρονου και των άλλων έξι προσώπων, δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αστυνομία στις 30/08/2026, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσε να βοηθήσουν στον εντοπισμό τους. Μετά και τον εντοπισμό τους, η περαιτέρω δημοσίευση της φωτογραφίας και των στοιχείων τους είναι αχρείαστη.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη στις 30/08/2026 άλλο ένα πρόσωπο, ηλικίας 22 ετών. Ο 22χρονος τελεί υπό τετραήμερη κράτηση, δυνάμει διατάγματος που εξέδωσε χθες 31/08/2026, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, επίσης για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για ταυτοποίηση και εντοπισμό αριθμού άλλων υπόπτων προσώπων.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Λάρνακας.