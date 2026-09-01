Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΚυπριακό: Βλέπει Γκουτέρες η Ολγκίν - «Σοβαρές συζητήσεις πριν συγκληθεί διάσκεψη 5+1»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυπριακό: Βλέπει Γκουτέρες η Ολγκίν - «Σοβαρές συζητήσεις πριν συγκληθεί διάσκεψη 5+1»

 01.09.2026 - 22:39
Κυπριακό: Βλέπει Γκουτέρες η Ολγκίν - «Σοβαρές συζητήσεις πριν συγκληθεί διάσκεψη 5+1»

Στη Νέα Υόρκη θα βρίσκεται αυτή τη βδομάδα η Προσωπική του Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν και αναμένεται να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα, Αντόνιο Γκουτέρες, είπε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ κατά τη διάρκεια της Ενημέρωσης Τύπου, ο κ. Ντουζαρίκ υπογράμμισε την ανάγκη κατάλληλης προετοιμασίας πριν από τη σύγκληση νέας συνάντησης σε διευρυμένη σύνθεση «5+1» για το Κυπριακό και σημείωσε ότι αυτό προϋποθέτει "σοβαρές συζητήσεις".

Απαντώντας σε δεύτερη ερώτηση του ΚΥΠΕ σχετικά με την επικείμενη επίσκεψη της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο, ο κ. Ντουζαρίκ ανέφερε ότι η δραστηριοποίηση της αποτελεί ένδειξη της συνεχιζόμενης εμπλοκής των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό.

"Θα πρέπει να το ερμηνεύσετε ως ένδειξη ότι η ίδια, εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα, συνεχίζει να ασχολείται με το κυπριακό ζήτημα", ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζουν να συνεργάζονται «τόσο με την ελληνοκυπριακή ηγεσία όσο και με την τουρκοκυπριακή ηγεσία για το μέλλον».

Ο Εκπρόσωπος του ΟΗΕ ανέφερε επίσης ότι "η κ. Ολγκίν θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα" και ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, "θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα".

Αναφερόμενος στην προοπτική νέας πενταμερούς συνάντησης, ο κ. Ντουζαρίκ επανέλαβε τη θέση του ΟΗΕ ότι μια τέτοια συνάντηση θα πρέπει προηγουμένως να έχει προετοιμαστεί επαρκώς.

"Όπως έχουμε πάντα πει, οποιαδήποτε συνάντηση 5+1 πρέπει να προετοιμάζεται κατάλληλα. Και αυτό προϋποθέτει σοβαρές συζητήσεις", ανέφερε

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Γεωργίου - Πότε θα γίνει η κηδεία, η παράκληση της οικογένειάς - Δείτε φωτογραφία
Ναυάγιο στην Κερύνεια: Πήγε διακοπές με τα παιδιά του - Η 14χρονη κόρη νεκρή, ο ίδιος αγνοούμενος
Έρχεται κακοκαιρία; Πότε να αναμένουμε βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Δεν πίστευαν στα μάτια τους: «Μάλιστα, δύο θέσεις!» - Η φωτογραφία που προκαλεί αντιδράσεις
Αυξήσεις «φωτιά» σε αυτά τα προϊόντα – Τι «χρυσοπληρώσαμε» τον Αύγουστο
ΥΠΑΝ: Ξεκίνησε η εγγραφή στα επιμορφωτικά - Τα μαθήματα που προσφέρονται και πόσο κοστίζουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στην εντατική 24χρονη από την Ηγουμενίτσα - Την παρέσυρε με το αυτοκίνητο ο σύντροφός της μετά από καβγά

 01.09.2026 - 22:25
Επόμενο άρθρο

VIDEO - Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου στην Αλβανία: Ζήτησε τα δεδουλευμένα του και κατέληξε να τον δέρνουν

 01.09.2026 - 23:05

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Βλέπει Γκουτέρες η Ολγκίν - «Σοβαρές συζητήσεις πριν συγκληθεί διάσκεψη 5+1»

Κυπριακό: Βλέπει Γκουτέρες η Ολγκίν - «Σοβαρές συζητήσεις πριν συγκληθεί διάσκεψη 5+1»

  •  01.09.2026 - 22:39
Στα ύψη η ένταση στην ΕΔΕΚ: Αιχμές για τη διαδικασία των εκλογών - «Η αποφυγή απαντήσεων δεν είναι ανοχή»

Στα ύψη η ένταση στην ΕΔΕΚ: Αιχμές για τη διαδικασία των εκλογών - «Η αποφυγή απαντήσεων δεν είναι ανοχή»

  •  01.09.2026 - 18:44
Σάλος μετά την επίθεση σε δεσμοφύλακα - «Να επιστρέφουμε σώοι στα σπίτια μας έγινε πολυτέλεια»

Σάλος μετά την επίθεση σε δεσμοφύλακα - «Να επιστρέφουμε σώοι στα σπίτια μας έγινε πολυτέλεια»

  •  01.09.2026 - 21:42
ΥΠΑΝ: Ξεκίνησε η εγγραφή στα επιμορφωτικά - Τα μαθήματα που προσφέρονται και πόσο κοστίζουν

ΥΠΑΝ: Ξεκίνησε η εγγραφή στα επιμορφωτικά - Τα μαθήματα που προσφέρονται και πόσο κοστίζουν

  •  01.09.2026 - 19:28
Χειροπέδες σε 52χρονο που καταζητείτο για διάρρηξη κατοικίας - Έκαναν «φτερά» δύο όπλα

Χειροπέδες σε 52χρονο που καταζητείτο για διάρρηξη κατοικίας - Έκαναν «φτερά» δύο όπλα

  •  01.09.2026 - 21:16
Αυτοί που συντηρούν το μίσος 

Αυτοί που συντηρούν το μίσος 

  •  01.09.2026 - 20:20
Συνελήφθη και ο 17χρονος για τα επεισόδια στη Νέα Σαλαμίνα - Στο κελί 7 πρόσωπα

Συνελήφθη και ο 17χρονος για τα επεισόδια στη Νέα Σαλαμίνα - Στο κελί 7 πρόσωπα

  •  01.09.2026 - 19:00
Ναυάγιο στην Κερύνεια: Πήγε διακοπές με τα παιδιά του - Η 14χρονη κόρη νεκρή, ο ίδιος αγνοούμενος

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Πήγε διακοπές με τα παιδιά του - Η 14χρονη κόρη νεκρή, ο ίδιος αγνοούμενος

  •  01.09.2026 - 18:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα