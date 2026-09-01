Κυπριακό: Βλέπει Γκουτέρες η Ολγκίν - «Σοβαρές συζητήσεις πριν συγκληθεί διάσκεψη 5+1»

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ κατά τη διάρκεια της Ενημέρωσης Τύπου, ο κ. Ντουζαρίκ υπογράμμισε την ανάγκη κατάλληλης προετοιμασίας πριν από τη σύγκληση νέας συνάντησης σε διευρυμένη σύνθεση «5+1» για το Κυπριακό και σημείωσε ότι αυτό προϋποθέτει "σοβαρές συζητήσεις".

Απαντώντας σε δεύτερη ερώτηση του ΚΥΠΕ σχετικά με την επικείμενη επίσκεψη της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο, ο κ. Ντουζαρίκ ανέφερε ότι η δραστηριοποίηση της αποτελεί ένδειξη της συνεχιζόμενης εμπλοκής των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό.

"Θα πρέπει να το ερμηνεύσετε ως ένδειξη ότι η ίδια, εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα, συνεχίζει να ασχολείται με το κυπριακό ζήτημα", ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζουν να συνεργάζονται «τόσο με την ελληνοκυπριακή ηγεσία όσο και με την τουρκοκυπριακή ηγεσία για το μέλλον».

Ο Εκπρόσωπος του ΟΗΕ ανέφερε επίσης ότι "η κ. Ολγκίν θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα" και ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, "θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα".

Αναφερόμενος στην προοπτική νέας πενταμερούς συνάντησης, ο κ. Ντουζαρίκ επανέλαβε τη θέση του ΟΗΕ ότι μια τέτοια συνάντηση θα πρέπει προηγουμένως να έχει προετοιμαστεί επαρκώς.

"Όπως έχουμε πάντα πει, οποιαδήποτε συνάντηση 5+1 πρέπει να προετοιμάζεται κατάλληλα. Και αυτό προϋποθέτει σοβαρές συζητήσεις", ανέφερε

Πηγή: ΚΥΠΕ