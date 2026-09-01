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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σάλος μετά την επίθεση σε δεσμοφύλακα - «Να επιστρέφουμε σώοι στα σπίτια μας έγινε πολυτέλεια»

 01.09.2026 - 21:42
Σάλος μετά την επίθεση σε δεσμοφύλακα - «Να επιστρέφουμε σώοι στα σπίτια μας έγινε πολυτέλεια»

Την αμέριστη συμπαράστασή του στον δεσμοφύλακα που δέχθηκε "άναδρη και απρόκλητη επίθεση από κρατούμενο εν ώρα καθήκοντος" εκφράζει με ανακοίνωσή του το Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ.

Όπως σημειώνει, το περιστατικό επιβεβαιώνει "τους χειρότερους φόβους μας" και αναδεικνύει "την απόλυτη κατάντια των συνθηκών υπό τις οποίες καλούμαστε να εκτελέσουμε το λειτούργημά μας".

"Η ανύπαρκτη ασφάλεια των δεσμοφυλάκων, άμεση συνέπεια της τραγικής υποστελέχωσης και του ανεξέλεγκτου υπερπληθυσμού, συνιστά κατάφωρη παραβίαση της ίδιας της νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία", σημειώνει η συντεχνία, αναφέροντας ότι η Πολιτεία, ως εργοδότης, "αποτυγχάνει καθημερινά και παταγωδώς να διασφαλίσει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον".

Η Ισότητα αναφέρει ότι το "αυτονόητο δικαίωμά μας να επιστρέφουμε σώοι στα σπίτια και στις οικογένειές μας μετά τη βάρδια, έχει πλέον μετατραπεί σε πολυτέλεια", αναφέροντας ότι η ευθύνη για αυτό βαραίνει αποκλειστικά εκείνους που παραμένουν "εγκληματικά απαθείς και ανίκανοι να δώσουν ουσιαστικές λύσεις".

Καταληκτικά, η συντεχνία αναφέρει ότι, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν θα προβεί σε καμία περαιτέρω δημόσια δήλωση επί του θέματος.

ΚΥΠΕ

 

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