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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε 52χρονο που καταζητείτο για διάρρηξη κατοικίας - Έκαναν «φτερά» δύο όπλα

 01.09.2026 - 21:16
Χειροπέδες σε 52χρονο που καταζητείτο για διάρρηξη κατοικίας - Έκαναν «φτερά» δύο όπλα

Εντοπίστηκε και συνελήφθη 52χρονος, ο οποίος καταζητείτο στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξης κατοικίας και κλοπής, και παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλο όπλου.

Πρόκειται για υπόθεση διάρρηξης κατοικίας στην επαρχία Πάφου, που διαπράχθηκε στις 07 Νοεμβρίου, 2025. Από την κατοικία κλάπηκαν ένα δίκαννο κυνηγετικό πυροβόλο όπλο και ένα αεροβόλο όπλο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 52χρονου. 

Ο 52χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Με το πέρας των ανακρίσεων σε σχέση με τον ίδιο, αφέθηκε ελεύθερος. Μετά και τον εντοπισμό του 52χρονου, η συνέχιση της δημοσίευσης της φωτογραφίας και των στοιχείων του είναι αχρείαστη.

Για την ίδια υπόθεση, είχαν συλληφθεί άλλα δύο πρόσωπα. Συγκεκριμένα, άντρας ηλικίας 33 ετών, συνελήφθη στις 11/11/2025, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, ενώ στις 20/01/2026 συνελήφθη άντρας ηλικίας 25 ετών, επίσης δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

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