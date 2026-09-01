Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣτην εντατική 24χρονη από την Ηγουμενίτσα - Την παρέσυρε με το αυτοκίνητο ο σύντροφός της μετά από καβγά
ΕΛΛΑΔΑ

Στην εντατική 24χρονη από την Ηγουμενίτσα - Την παρέσυρε με το αυτοκίνητο ο σύντροφός της μετά από καβγά

 01.09.2026 - 22:25
Στην εντατική 24χρονη από την Ηγουμενίτσα - Την παρέσυρε με το αυτοκίνητο ο σύντροφός της μετά από καβγά

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Ηγουμενίτσα, με μια 24χρονη γυναίκα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και τον 29χρονο σύντροφό της να συλλαμβάνεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τις μεταμεσονύκτιες ώρες είχε προηγηθεί διαπληκτισμός μεταξύ του ζευγαριού. Στη συνέχεια, ο 29χρονος φέρεται να έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό. Ο οδηγός, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνέχισε την πορεία του οχήματος, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει από το εν κινήσει αυτοκίνητο και να τραυματιστεί σοβαρά.

Η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε αρχικά για περιστατικό που έμοιαζε με τροχαίο. Η 24χρονη εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η νεαρή γυναίκα φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Ο 29χρονος συνελήφθη το πρωί της 1ης Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, υποβλήθηκε σε αλκοολομέτρηση, από την οποία διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο 29χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η 24χρονη.

Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Γεωργίου - Πότε θα γίνει η κηδεία, η παράκληση της οικογένειάς - Δείτε φωτογραφία
Ναυάγιο στην Κερύνεια: Πήγε διακοπές με τα παιδιά του - Η 14χρονη κόρη νεκρή, ο ίδιος αγνοούμενος
Έρχεται κακοκαιρία; Πότε να αναμένουμε βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Δεν πίστευαν στα μάτια τους: «Μάλιστα, δύο θέσεις!» - Η φωτογραφία που προκαλεί αντιδράσεις
Αυξήσεις «φωτιά» σε αυτά τα προϊόντα – Τι «χρυσοπληρώσαμε» τον Αύγουστο
ΥΠΑΝ: Ξεκίνησε η εγγραφή στα επιμορφωτικά - Τα μαθήματα που προσφέρονται και πόσο κοστίζουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ

 01.09.2026 - 22:06
Επόμενο άρθρο

Κυπριακό: Βλέπει Γκουτέρες η Ολγκίν - «Σοβαρές συζητήσεις πριν συγκληθεί διάσκεψη 5+1»

 01.09.2026 - 22:39
Κυπριακό: Βλέπει Γκουτέρες η Ολγκίν - «Σοβαρές συζητήσεις πριν συγκληθεί διάσκεψη 5+1»

Κυπριακό: Βλέπει Γκουτέρες η Ολγκίν - «Σοβαρές συζητήσεις πριν συγκληθεί διάσκεψη 5+1»

Στη Νέα Υόρκη θα βρίσκεται αυτή τη βδομάδα η Προσωπική του Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν και αναμένεται να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα, Αντόνιο Γκουτέρες, είπε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Βλέπει Γκουτέρες η Ολγκίν - «Σοβαρές συζητήσεις πριν συγκληθεί διάσκεψη 5+1»

Κυπριακό: Βλέπει Γκουτέρες η Ολγκίν - «Σοβαρές συζητήσεις πριν συγκληθεί διάσκεψη 5+1»

  •  01.09.2026 - 22:39
Στα ύψη η ένταση στην ΕΔΕΚ: Αιχμές για τη διαδικασία των εκλογών - «Η αποφυγή απαντήσεων δεν είναι ανοχή»

Στα ύψη η ένταση στην ΕΔΕΚ: Αιχμές για τη διαδικασία των εκλογών - «Η αποφυγή απαντήσεων δεν είναι ανοχή»

  •  01.09.2026 - 18:44
Σάλος μετά την επίθεση σε δεσμοφύλακα - «Να επιστρέφουμε σώοι στα σπίτια μας έγινε πολυτέλεια»

Σάλος μετά την επίθεση σε δεσμοφύλακα - «Να επιστρέφουμε σώοι στα σπίτια μας έγινε πολυτέλεια»

  •  01.09.2026 - 21:42
ΥΠΑΝ: Ξεκίνησε η εγγραφή στα επιμορφωτικά - Τα μαθήματα που προσφέρονται και πόσο κοστίζουν

ΥΠΑΝ: Ξεκίνησε η εγγραφή στα επιμορφωτικά - Τα μαθήματα που προσφέρονται και πόσο κοστίζουν

  •  01.09.2026 - 19:28
Χειροπέδες σε 52χρονο που καταζητείτο για διάρρηξη κατοικίας - Έκαναν «φτερά» δύο όπλα

Χειροπέδες σε 52χρονο που καταζητείτο για διάρρηξη κατοικίας - Έκαναν «φτερά» δύο όπλα

  •  01.09.2026 - 21:16
Αυτοί που συντηρούν το μίσος 

Αυτοί που συντηρούν το μίσος 

  •  01.09.2026 - 20:20
Συνελήφθη και ο 17χρονος για τα επεισόδια στη Νέα Σαλαμίνα - Στο κελί 7 πρόσωπα

Συνελήφθη και ο 17χρονος για τα επεισόδια στη Νέα Σαλαμίνα - Στο κελί 7 πρόσωπα

  •  01.09.2026 - 19:00
Ναυάγιο στην Κερύνεια: Πήγε διακοπές με τα παιδιά του - Η 14χρονη κόρη νεκρή, ο ίδιος αγνοούμενος

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Πήγε διακοπές με τα παιδιά του - Η 14χρονη κόρη νεκρή, ο ίδιος αγνοούμενος

  •  01.09.2026 - 18:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα