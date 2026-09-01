VIDEO - Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου στην Αλβανία: Ζήτησε τα δεδουλευμένα του και κατέληξε να τον δέρνουν

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 18χρονος, που εργαζόταν ως μπάρμαν στο ξενοδοχείο «Flar» ζήτησε την καταβολή του μισθού του και ενημέρωσε τους εργοδότες του ότι είχε αποφασίσει να αποχωρήσει από την εργασία του, καθώς είχε βρει άλλη δουλειά.

Σύμφωνα με την κατάθεση του Γκέντι Νέλα, είχε ξεκινήσει να εργάζεται στο ξενοδοχείο στις 10 Ιουλίου 2026. Όπως αναφέρει, είχε συζητήσει για την πρόσληψή του με τους Φλοριάν και Αρμπέρ Χαμπιλάι και είχε λάβει τον πρώτο του μισθό στις 10 Αυγούστου. Στις 27 Αυγούστου, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ζήτησε τα χρήματα που του οφείλονταν, καθώς είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει τη συγκεκριμένη εργασία και να εργαστεί αλλού.

Ο 18χρονος υποστηρίζει ότι αρχικά δέχθηκε ύβρεις και στη συνέχεια η κατάσταση εξελίχθηκε σε σωματική επίθεση. Στην κατάθεσή του, ο Νέλα περιγράφει ότι ο Φλοριάν Χαμπιλάι τον χτύπησε πρώτος με γροθιά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, ο Αρμπέρ Χαμπιλάι τον χτύπησε με γυάλινο τασάκι στο κεφάλι και στο πρόσωπο, ενώ ο Ένολντ Ντραγκότι φέρεται επίσης να συμμετείχε στην επίθεση. Ο Μαρίγκλεν Μόσα, σύμφωνα με τον 18χρονο, τον κρατούσε και τον εμπόδιζε να απομακρυνθεί.

«Με χτύπησαν πολλές φορές χωρίς διακοπή και δεν μπορούσα να φύγω, γιατί βρισκόμουν κοντά στο μπαρ και μου είχαν κλείσει τον δρόμο», κατέθεσε ο 18χρονος. Ο Νέλα υποστηρίζει ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης δέχθηκε απειλές για τη ζωή του και ότι οι εμπλεκόμενοι φέρεται να του έλεγαν πως θα τον σκότωναν και θα τον εξαφάνιζαν.

Ο 18χρονος υποστηρίζει ότι προσπάθησε να αμυνθεί και να απομακρυνθεί. Όπως αναφέρει, πήρε ένα γυάλινο ποτήρι και χτύπησε τον Φλοριάν Χαμπιλάι στο κεφάλι. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε τις γροθιές για να καταφέρει να ξεφύγει. Τελικά, κατάφερε να βγει από το ξενοδοχείο και να τρέξει. Ωστόσο, σύμφωνα με την κατάθεσή του, οι τέσσερις άνδρες τον ακολούθησαν και του έκλεισαν ξανά τον δρόμο.

«Μετά από αυτό κατάφερα να φύγω τρέχοντας, αλλά με ακολούθησαν και οι τέσσερις, μου έκλεισαν ξανά τον δρόμο και με χτύπησαν ξανά», αναφέρει.

Την ίδια ώρα, βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας καταγράφει ένα μέρος της συμπλοκής, αλλά όχι όσα προηγήθηκαν μέσα στο ξενοδοχείο. Στο οπτικό υλικό φαίνεται ο 18χρονος να βγαίνει τρέχοντας από τον χώρο του ξενοδοχείου, προσπαθώντας να απομακρυνθεί και από πίσω του να τον ακολουθούν τέσσερα άτομα.

Κάποια στιγμή σταματά, γυρίζει προς τα πίσω και χτυπά με γροθιά τον Φλοριάν Χαμπιλάι, ο οποίος πέφτει στο έδαφος. Αμέσως μετά, σύμφωνα με το υλικό, τα τέσσερα άτομα που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση συνεχίζουν να τον χτυπούν.

Το συγκεκριμένο βίντεο, ωστόσο, δεν αποτυπώνει την αρχή του επεισοδίου, επομένως δεν μπορεί από μόνο του να αποδείξει τι προηγήθηκε της στιγμής που καταγράφεται.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι κάμερες στο εσωτερικό του ξενοδοχείου δεν έχουν καταγράψει τι έχει συμβεί νωρίτερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, όταν οι Αρχές έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι η συσκευή καταγραφής από τις κάμερες είχε αφαιρεθεί τα καλώδια είχαν κοπεί.

Το δικαστήριο του Δυρραχίου αποφάσισε την προσωρινή κράτηση για 45 ημέρες του Φλοριάν Χαμπιλάι και του Ένολντ Ντραγκότι. Σύμφωνα με το Top Channel, η εισαγγελία τους αποδίδει κατηγορία για βαριά σωματική βλάβη με πρόθεση. Παράλληλα, ο Αρμπέρ Χαμπιλάι έχει αναζητηθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Protothema.gr