ΗΠΑ: Βομβαρδίζουν ξανά ιρανικά λιμάνια κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Πληροφορίες από το Ιράν αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, το Σιρίκ και το Τζασκ, τρία σημαντικά λιμάνια πάνω στα Στενά.

Επιπλέον, ακούγονταν εκρήξεις στη νήσο Κεσμ, επίσης στα Στενά, αλλά και το Κοναράκ και το Τσαμπαχάρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν.

Για την ώρα δεν είναι σαφές ποιοι είναι οι στόχοι των αμερικανικών δυνάμεων, που άλλες φορές έκαναν επιθέσεις κατά τις βραδινές ή νυχτερινές ώρες.

Η CENTCOM σε ανάρτησή της σημειώνει ότι «σήμερα στις 12:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής, 19:00 στην Ελλάδα), οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να επιτίθενται σε στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν.

Οι επιθέσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια πρόσφατων απόπειρων επιθέσεων των Φρουρών κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και κατά Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Protothema.gr