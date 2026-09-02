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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μουσιούττας: Εντός Σεπτεμβρίου στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

 02.09.2026 - 09:52
Μουσιούττας: Εντός Σεπτεμβρίου στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Εντός Σεπτεμβρίου θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον πρώτο πυλώνα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας, μιλώντας στο πανηγύρι της Κοινότητας Ξυλιάτου, το βράδυ της Τρίτης, παραμονή της γιορτής του Πολιούχου Αγίου Μάμαντος.

Στην ομιλία του, ο κ. Μουσιούττας χαρακτήρισε τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ως «τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση που αναλαμβάνει η Κυβέρνηση στο τρέχον έτος», σημειώνοντας ότι βασικοί στόχοι είναι η επάρκεια των συντάξεων, η δικαιοσύνη και η βιωσιμότητα του συστήματος.

Όπως είπε, η μεταρρύθμιση φέρνει αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, με τη μεγαλύτερη στήριξη να κατευθύνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2026, χαρακτηρίζοντάς την «δικαιότερο σύστημα, με υψηλότερο αφορολόγητο και εκπτώσεις που αναγνωρίζουν τα πραγματικά βάρη των νοικοκυριών, όπως τις σπουδές των παιδιών, τα ενοίκια και τις δόσεις των δανείων».

«Στην πράξη, σημαίνει περισσότερα χρήματα εκεί όπου τα έχει πραγματικά ανάγκη η οικογένεια», συμπλήρωσε.

Στο ίδιο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο, ο κ. Μουσιούττας αναφέρθηκε και στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και ειδικότερα στο νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου.

Όπως ανέφερε, το νέο σύστημα «αντικαθιστά μια τυπική και μονοδιάστατη διαδικασία με ένα σύστημα διαμορφωτικού χαρακτήρα», το οποίο «προσφέρει ουσιαστική ανατροφοδότηση και επιμόρφωση και αποτιμά συνολικά το έργο της κάθε σχολικής μονάδας».

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι η Κυβέρνηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη έχει θέσει το ζήτημα στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της, μέσα από την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, στόχος είναι η ανακοπή της ερήμωσης των χωριών, η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, η στήριξη της τοπικής παραγωγής και ο ήπιος τουρισμός, ώστε μια νέα οικογένεια να μπορεί να επιλέξει το χωριό.

Την ίδια ώρα, ο κ. Μουσιούττας αναφέρθηκε στη σημασία του πανηγυριού ως θεσμού κοινωνικής συνοχής.

«Το παναΰριν ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια γιορτή. Ήταν ο τόπος όπου συναντιόταν ολόκληρη η περιοχή. Εκεί γινόταν το εμπόριο, εκεί γνωρίζονταν οι νέοι, εκεί έσμιγε το χωριό με τους ξενιτεμένους του. Ήταν ο πιο ζωντανός θεσμός κοινωνικής συνοχής που είχε ο τόπος μας», σημείωσε.

Όπως είπε, «αυτό ακριβώς γίνεται και σήμερα εδώ, ξαναδίνετε στο παναΰριν τον ρόλο του», με τον πανηγυρικό Εσπερινό του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Μάμαντος, το παραδοσιακό πρόγραμμα, τα βιωματικά εργαστήρια και την έκθεση φωτογραφιών και ιστορικού υλικού στο Μουσείο Αγροτικής Κληρονομιάς.

Εξάλλου, αναφερόμενος στον Ξυλιάτο, ο Υπουργός σημείωσε ότι «είναι ένα από εκείνα τα χωριά που σε κερδίζουν από την πρώτη στιγμή», καθώς βρίσκεται στην είσοδο της Πιτσιλιάς, με το φράγμα, τον εκδρομικό χώρο και το δάσος «Αδελφοί», ενώ αποτελεί εδώ και δεκαετίες προορισμό για χιλιάδες πολίτες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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