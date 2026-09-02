Ναυάγιο στην Κερύνεια: Στα 550 μέτρα το μεγάλο μυστήριο - Φτάνει το «TCG Alemdar» για την επιχείρηση στον βυθό

Το πλοίο διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό για υποθαλάσσιες επιχειρήσεις και αναμένεται να επιχειρήσει στο σημείο όπου έχει εντοπιστεί αντικείμενο σε βάθος περίπου 550 μέτρων, το οποίο εκτιμάται ότι ενδέχεται να είναι το βυθισμένο πλοίο.

Στόχος των επιχειρήσεων είναι να προσεγγιστεί το ναυάγιο και να διερευνηθεί κατά πόσον υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα στο εσωτερικό του, ενώ παράλληλα θα καταβληθεί προσπάθεια για την ανάσυρση όσων περισσότερων θυμάτων είναι δυνατόν.

Την άφιξη του «TCG Alemdar» προανήγγειλε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος επισκέφθηκε οικογένειες θυμάτων του πολύνεκρου ναυαγίου.

Κατά τη διάρκεια των επαφών του με τους συγγενείς, ο κ. Ερχιουρμάν εξέφρασε τη συμπαράστασή του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Νιώθω τον πόνο σας στην καρδιά μου».

Όπως ανέφερε, αυτή τη στιγμή το κύριο βάρος των προσπαθειών βρίσκεται στην επιχείρηση εντοπισμού και προσέγγισης του ναυαγίου, με στόχο να ανασυρθεί ό,τι είναι δυνατόν από τον βυθό.

Εντοπίστηκε αντικείμενο στα 550 μέτρα

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είχε δηλώσει χθες ότι οι έρευνες έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό ενός αντικειμένου σε βάθος 550 μέτρων, το οποίο εκτιμάται ότι πιθανόν να είναι το πλοίο που βυθίστηκε.

«Έχει εντοπιστεί η θέση ενός αντικειμένου που εκτιμάται ότι είναι το βυθισμένο πλοίο. Το αντικείμενο εντοπίστηκε σε βάθος 550 μέτρων. Επαναλαμβάνω, εκτιμάται ότι πρόκειται για το βυθισμένο πλοίο», ανέφερε.

Στο μεταξύ, από την Τουρκία έχει ήδη φτάσει το πρώτο πλοίο που συμμετέχει στην επιχείρηση, το «TCG Işın», το οποίο ξεκίνησε άμεσα τις εργασίες υποστήριξης των ερευνών.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας κάνει λόγο για 8 νεκρούς και 20 αγνοούμενους, ενώ οι προσπάθειες συνεχίζονται με τη συνδρομή εξειδικευμένων μέσων.

Τι είναι το «TCG Alemdar»

Το «TCG Alemdar (A-582)» αποτελεί πλοίο υποβρύχιων επιχειρήσεων και διάσωσης κλάσης Alemdar (MOSHIP) του Τουρκικού Ναυτικού.

Η ναυπήγησή του έγινε στα Ναυπηγεία της Κωνσταντινούπολης, έπειτα από παραγγελία που δόθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2011, ενώ καθελκύστηκε στις 29 Απριλίου 2014.

Το πλοίο έχει σχεδιαστεί για αποστολές έρευνας και διάσωσης τόσο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας όσο και στην επιφάνεια, ακόμη και υπό δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες.

Βασική αποστολή του είναι η διάσωση υποβρυχίων που αδυνατούν να αναδυθούν με δικά τους μέσα. Παράλληλα, διαθέτει δυνατότητα παροχής υποστήριξης ζωής σε πληρώματα υποβρυχίων που βρίσκονται σε κίνδυνο, σε βάθη που φτάνουν έως και τα 600 μέτρα.

Για τις υποθαλάσσιες επιχειρήσεις του διαθέτει, μεταξύ άλλων, τηλεχειριζόμενα υποβρύχια οχήματα (ROV), καθώς και ειδικές στολές ατμοσφαιρικής κατάδυσης (ADS).

Πρόκειται για ένα σύγχρονο σκάφος, εξοπλισμένο με προηγμένα συστήματα, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύει τις δυνατότητες έρευνας, διάσωσης και ανάκτησης του Τουρκικού Ναυτικού.

Το «TCG Alemdar» έχει μήκος 91 μέτρα, πλάτος 18,5 μέτρα και μέγιστο βύθισμα 7,8 μέτρα. Η μέγιστη ταχύτητά του ανέρχεται στους 18 κόμβους, ενώ με ταχύτητα 14 κόμβων μπορεί να καλύψει απόσταση περίπου 4.500 ναυτικών μιλίων.

Η άφιξή του στα κατεχόμενα αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επιχείρηση στο σημείο του ναυαγίου, καθώς το μεγάλο βάθος στο οποίο βρίσκεται το αντικείμενο καθιστά την επιχείρηση ιδιαίτερα απαιτητική.