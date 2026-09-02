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Αυτή είναι στάση λεωφορείου στην Κύπρο: Παγκάκι από παλέτες και σκουπίδια δίπλα στους επιβάτες - Βίντεο

 02.09.2026 - 08:09
Αυτή είναι στάση λεωφορείου στην Κύπρο: Παγκάκι από παλέτες και σκουπίδια δίπλα στους επιβάτες - Βίντεο

Μια εικόνα που μόνο με οργανωμένη στάση λεωφορείου δεν παραπέμπει, παρουσιάστηκε σε ρεπορτάζ της εκπομπής «Alpha Καλημέρα», στο Δάλι, στον δρόμο Λεμεσό - Λευκωσίας.

Όπως καταγράφηκε στο ρεπορτάζ, στο σημείο όπου πολίτες περιμένουν το λεωφορείο δεν υπάρχει κανονικό παγκάκι, με αποτέλεσμα να έχει τοποθετηθεί μια αυτοσχέδια κατασκευή από ξύλινες παλέτες, προκειμένου οι επιβάτες να μπορούν να καθίσουν μέχρι να φτάσει το λεωφορείο.

Την εικόνα επιβαρύνουν και τα σκουπίδια που βρίσκονται δίπλα στη στάση. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο ρεπορτάζ, στο σημείο δεν υπάρχει κάλαθος απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να αφήνονται σκουπίδια στον γύρω χώρο.

Πρόκειται για σημείο που χρησιμοποιείται ως στάση λεωφορείου, ωστόσο η εικόνα που παρουσιάστηκε απέχει από εκείνη μιας κατάλληλα διαμορφωμένης στάσης για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

 Δείτε Βίντεο

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