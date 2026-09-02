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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ για ναυάγιο σε Αμμόχωστο και Κερύνεια: «Στις ανθρώπινες τραγωδίες ο πόνος είναι ο ίδιος»

 02.09.2026 - 09:58
ΠτΔ για ναυάγιο σε Αμμόχωστο και Κερύνεια: «Στις ανθρώπινες τραγωδίες ο πόνος είναι ο ίδιος»

Συλλυπητήρια εκ μέρους της Πολιτείας εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προς τις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους την περασμένη βδομάδα κατά την κακοκαιρία αλλά και με το ναυάγιο στην Κερύνεια.

Απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Σώματος, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θέλω να κάνω μια αναφορά για την προηγούμενη βδομάδα όταν γίναμε μάρτυρες δύο τραγικών γεγονότων. Ένα στην ελεύθερη Αμμόχωστο με τον άδικο χαμό ενός συμπατριώτη μας και στην κατεχόμενη Κερύνεια με την τραγωδία, το πολύνεκρο ναυάγιο. Στις ανθρώπινες τραγωδίες, στις ανθρώπινες απώλειες, ο πόνος είναι ο ίδιος και θα ήθελα σήμερα προτού ξεκινήσουμε να εκφράσω εκ μέρους της Πολιτείας, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες, στους οικείους» αυτών που έχασαν τη ζωή τους. 

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