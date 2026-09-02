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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανατροπή στην υπόθεση σφετερισμού περιουσιών: Άφαντη η 53χρονη που θα εκδιδόταν στην Κύπρο

 02.09.2026 - 13:42
Ανατροπή στην υπόθεση σφετερισμού περιουσιών: Άφαντη η 53χρονη που θα εκδιδόταν στην Κύπρο

Δεν εντοπίζεται, στο παρόν στάδιο, από τις γαλλικές αρχές η 53χρονη Λιθουανή μεσίτρια, η οποία αναμενόταν να εκδοθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία μετά την απόφαση γαλλικού δικαστηρίου για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος της, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, επιβεβαιώνοντας χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης».

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ την Τετάρτη, ο κ. Βύρωνος ανέφερε ότι οι γαλλικές αρχές ενημέρωσαν πρόσφατα την Κυπριακή Αστυνομία πως δεν κατέστη δυνατό να εντοπίσουν τη γυναίκα, η οποία είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους στη Γαλλία.

«Οι γαλλικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι δεν την εντοπίζουν στο παρόν στάδιο», σημείωσε ο κ. Βύρωνος, προσθέτοντας ότι, αφού λήφθηκε η απόφαση του γαλλικού δικαστηρίου για την έκδοσή της στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα έπρεπε να εντοπιστεί ώστε να προχωρήσει η διαδικασία παράδοσής της.

«Όταν έψαξαν να την βρουν για να προχωρήσουν στη σύλληψή της, δεν την έβρισκαν», ανέφερε.

«Εμείς ήμασταν έτοιμοι να προχωρήσουμε στη διαδικασία παραλαβής της, αλλά μας είπαν να την αναστείλουμε μέχρι να εντοπιστεί», πρόσθεσε.

Σε σχέση με το γεγονός ότι η 53χρονη είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους από το γαλλικό δικαστήριο, ο κ. Βύρωνος εξήγησε ότι κάτι τέτοιο προβλέπεται στο γαλλικό νομικό σύστημα.

Όπως είπε, είχαν τεθεί κάποιοι περιοριστικοί όροι και όταν οι γαλλικές αρχές χρειάστηκε να την εντοπίσουν για να προχωρήσει η διαδικασία, η γυναίκα είχε αποχωρήσει από το σημείο διαμονής της.

Ερωτηθείς κατά πόσον γνωρίζει αν έχει εκδοθεί νέο ένταλμα ή έχει ληφθεί άλλο μέτρο από τις γαλλικές αρχές, ο κ. Βύρωνος απάντησε ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για τη διαδικασία που ακολουθείται στη Γαλλία, προσθέτοντας ότι «σίγουρα θα προχωρήσουν σε διαδικασίες ώστε να εντοπιστεί και να εκτελεσθούν οι οδηγίες του δικαστηρίου, δηλαδή, να παραδοθεί στις κυπριακές αρχές».

Σημειώνεται ότι η 53χρονη Λιθουανή μεσίτρια είχε συλληφθεί στις 16 Μαΐου στο αεροδρόμιο της Νίκαιας, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά καταγγελίες για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές. Η ίδια είχε προσβάλει την εκτέλεση του εντάλματος, με το γαλλικό δικαστήριο να απορρίπτει τελικά την έφεσή της.

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