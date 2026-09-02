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ΔΙΕΘΝΗ

Ερντογάν: Η Ελλάδα να εγκαταλείψει τον λάθος δρόμο - Να σταματήσει να εξοπλίζει τα αποστρατιωτικοποιημένα νησιά

 02.09.2026 - 13:16
Ερντογάν: Η Ελλάδα να εγκαταλείψει τον λάθος δρόμο - Να σταματήσει να εξοπλίζει τα αποστρατιωτικοποιημένα νησιά

Τη γνωστή ρητορική κατά της Ελλάδας σχετικά με τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, επανέλαβε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), που πραγματοποιήθηκε στο Κιργιστάν.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του, ο Ερντογάν απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την επιστροφή του στην Τουρκία, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η ερώτηση για την Ελλάδα

Δημοσιογράφος τον ρώτησε για τη στάση της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι από τη μία πλευρά η Αθήνα στέλνει μηνύματα διαλόγου προς την Τουρκία, ενώ από την άλλη αυξάνει τη στρατιωτική της παρουσία και τις στρατιωτικές δυνατότητές της στα νησιά του Αιγαίου.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, δήλωσε ότι τα σχέδια της Ελλάδας στην περιοχή δεν πρόκειται να αλλάξουν.

Ο Ερντογάν απάντησε: «Τι να κάνουμε; Τι μας αναλογεί; Να κάνουμε αυτό που πρέπει». 

«Εμείς λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Αν από το έδαφός μας, ας πούμε από το Κας, απευθύναμε μια φωνή προς την Ελλάδα, δεν θα μας άκουγαν; Εμείς όμως υπήρξαμε ειλικρινείς σε όλα τα ζητήματα. Ήμασταν η πλευρά που συμπεριφέρθηκε εποικοδομητικά. Ωστόσο, πολλές φορές δεν είδαμε να ανταποκρίνεται η άλλη πλευρά στην καλή μας διάθεση».

«Η Ελλάδα πρέπει πλέον να καταλάβει κάτι: η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάζει τα δικαιώματά της». Η αγνόηση και η παραβίαση των διεθνών συνθηκών δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύει τη νηφάλια και συνετή προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ξεκάθαρα, διαπράττει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει τον λάθος δρόμο που έχει πάρει και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς» συνέχισε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Η Ιστορία αποτελεί έναν πολύ καλό οδηγό για όσους διδάσκονται από τα διδάγματά της. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας» κατέληξε, στην αναφορά του για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

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