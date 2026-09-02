Αυτοί είναι οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο - Τι έδειξε νέα έρευνα

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι καλοί τρόποι μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά όταν ταξιδεύει κανείς.

Οι Ιάπωνες ταξιδιώτες αναδείχθηκαν στους πιο ευγενικούς τουρίστες στον κόσμο, με τη Νορβηγία και την Ελβετία να ακολουθούν, ενώ άλλες εθνικότητες κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις σε κατηγορίες που αφορούν από τα γενναιόδωρα φιλοδωρήματα μέχρι τις περιπετειώδεις ταξιδιωτικές συνήθειες και την αγάπη για την τοπική κουζίνα.

Η νέα έρευνα της safaribookings.com, μίας διαδικτυακής πλατφόρμας για σαφάρι στην Αφρική, βασίστηκε στις απαντήσεις 192 tour operators, στους οποίους τέθηκαν πέντε ερωτήματα: Ποια εθνικότητα είναι η πιο ευγενική; Ποια αφήνει τα μεγαλύτερα φιλοδωρήματα; Ποια ξοδεύει τα περισσότερα χρήματα όταν ταξιδεύει; Ποια είναι η πιο δραστήρια και περιπετειώδης; Και ποια έχει τη μεγαλύτερη αγάπη για το φαγητό;

Οι πιο ευγενικοί τουρίστες

Η Ιαπωνία βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης με τους πιο ευγενικούς τουρίστες παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας το 21,1% των αναφορών από τους tour operators.

Ακολούθησαν οι τουρίστες από τη Νορβηγία και την Ελβετία, με ποσοστά 10,6% και 10,4% αντίστοιχα, ενώ στην επόμενη θέση βρέθηκαν οι Καναδοί και οι Αμερικανοί ταξιδιώτες.

Στην τελευταία θέση της λίστας βρέθηκαν οι Ιταλοί τουρίστες, καθώς μόλις το 1,3% των ερωτηθέντων στην έρευνα τους χαρακτήρισε την πιο ευγενική εθνικότητα στον κόσμο.

Παρόλα αυτά, οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες απέσπασαν θετικά σχόλια από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Ένας tour operator από την Imara Tours Zanzibar ανέφερε: «Πολλοί από τους Ευρωπαίους επισκέπτες μας ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη συμπεριφορά των άγριων ζώων και συχνά κάνουν λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με τα ζώα και την προστασία τους. Η περιέργειά τους κάνει τις περιηγήσεις για σαφάρι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες».

Ποιοι τουρίστες αφήνουν τα μεγαλύτερα φιλοδωρήματα και ποιοι ξοδεύουν περισσότερα

Οι ΗΠΑ είναι γνωστές για την αμφιλεγόμενη κουλτούρα των φιλοδωρημάτων τους, επομένως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι τουρίστες από τις ΗΠΑ, αναδείχθηκαν στους πιο γενναιόδωρους σε φιλοδωρήματα τουρίστες.

Συγκέντρωσαν το 29,5% του συνόλου των αναφορών από τους tour operators, ποσοστό που ήταν κατά πολύ υψηλότερο από εκείνο οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας.

Οι τουρίστες από τη Γερμανία, τον Καναδά και την Ελβετία βρέθηκαν επίσης ψηλά στην κατάταξη όσον αφορά τα φιλοδωρήματα, συγκεντρώνοντας 13,1%, 10% και 8,6% αντίστοιχα.

Όσον αφορά εκείνους που ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους, και πάλι οι Αμερικανοί βρέθηκαν στην κορυφή. Συγκέντρωσαν ποσοστό 24% στην κατάταξη και, για ακόμη μία φορά, ακολούθησαν οι ταξιδιώτες από τη Γερμανία και τον Καναδά, με 12,8% έκαστος.

Οι πιο περιπετειώδεις τουρίστες και οι μεγαλύτεροι λάτρεις του φαγητού

Όσον αφορά τους πιο περιπετειώδεις τουρίστες, τις τρεις πρώτες θέσεις της κατάταξης καταλαμβάνουν ταξιδιώτες από ευρωπαϊκές χώρες.

Οι Γερμανοί αναδείχθηκαν στους ταξιδιώτες που αναζητούν περισσότερο την περιπέτεια, με ποσοστό 21,1%, ενώ ακολούθησαν οι Γάλλοι με 17,8% και οι Ολλανδοί με 11%.

Στην άλλη άκρη της κατάταξης, οι Βρετανοί και οι Ινδοί συγκέντρωσαν μόλις 4,5% έκαστος, ενώ οι Ισπανοί έφτασαν το 4,3%. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι οι συγκεκριμένες εθνικότητες είναι λίγο πιο πιθανό να προτιμούν να χαλαρώνουν και να ξεκουράζονται στις διακοπές τους.

Η πεντάδα των τουριστών που ταξιδεύουν με βασικό κίνητρο το φαγητό αποτελείται κυρίως από ασιατικές εθνικότητες, με την Ινδία, την Ιαπωνία και την Κίνα να καταλαμβάνουν την πρώτη, δεύτερη και τέταρτη θέση αντίστοιχα.

Η Γαλλία βρέθηκε στην τρίτη θέση, με ποσοστό 12,4%, ενώ η Ολλανδία στην πέμπτη, με 7,7%, μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα πάνω από την Ιταλία, η οποία κατέλαβε την έκτη θέση.

Πηγή: lifo.gr