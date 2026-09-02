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ΥΓΕΙΑ

Οι λόγοι που πολλές γάτες γουργουρίζουν όταν πλησιάζει το τέλος τους

 02.09.2026 - 18:35
Οι λόγοι που πολλές γάτες γουργουρίζουν όταν πλησιάζει το τέλος τους

Το ξέρουμε όλοι ότι μόλις αρχίσουμε να χαϊδεύουμε μια γάτα, εκείνη ξεκινάει να γουργουρίζει. Η κλασική και πρώτη αντίδρασή της καθώς νιώθει χαρά. Γουργούρισμα ίσον χαρά; Όχι πάντα. Μια γάτα μπορεί να γουργουρίζει και όταν αισθανθεί ότι πλησιάζει το τέλος της.

Αν και είναι αλήθεια ότι οι γάτες γουργουρίζουν κυρίως από χαρά, εντούτοις πολλές γάτες έχουν αυτή τη συμπεριφορά όταν νιώθουν ότι θα πεθάνουν. Είναι επίσης σημαντικό να σημειώσουμε ότι κάθε γάτα είναι διαφορετική και μπορεί να παρουσιάσει ποικιλία συμπεριφορών όταν πλησιάζει στο τέλος της ζωής της.

Γιατί οι γάτες γουργουρίζουν όταν πεθαίνουν;

Υπάρχουν μερικές θεωρίες για το γιατί οι γάτες μπορεί να γουργουρίζουν όταν πεθαίνουν.

Μία από αυτές θέλει τη γάτα να γουργουρίζει σαν παρηγοριά στον εαυτό της, αν αισθάνεται άγχος, φόβο ή πόνο. Το γουργούρισμα είναι μια δόνηση χαμηλής συχνότητας που μπορεί να έχει ηρεμιστική επίδραση τόσο στις γάτες όσο και στους κηδεμόνες τους και ενδέχεται να βοηθήσει στη μείωση του στρες που νιώθει εκείνες τις ώρες το ζώο.

Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι το γουργουρητό της γάτας όταν πεθαίνει είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τους ανθρώπους της. Οι γάτες, που είναι πολύ δεμένες με τον κηδεμόνα τους, είναι πιθανό να γουργουρίζουν για να του δείξουν ότι είναι εκεί και ότι χρειάζονται παρέα και αγάπη.

Τέλος μια άλλη θεωρία αναφέρει ότι το γουργουρητό εκείνη τη στιγμή μπορεί να αποτελεί απλώς μια αντανακλαστική αντίδραση. Το σώμα δηλαδή συνεχίζει να παράγει αυτόν τον ήχο ακόμη και όταν η γάτα είναι πολύ αδύναμη και δεν έχει πολύ καλή επαφή με το περιβάλλον της.

Πολλές γάτες συνεχίζουν να γουργουρίζουν ακόμη ακόμη κι αν πεθαίνουν από γηρατειά και όχι από κάποια ανίατη ασθένεια. Πολλοί επίσης κτηνίατροι έχουν αναφέρει ότι έχουν δει γάτες να γουργουρίζουν την ώρα που τους γίνεται ευθανασία.

Άλλες συμπεριφορές πριν το τέλος

Μια γάτα που βρίσκεται κοντά στο τέλος της μπορεί να δείξει και άλλες συμπεριφορές εκτός από το γουργουρητό. Μπορεί να χάσει την όρεξή της, να αρχίσει να γίνεται λιγότερο δραστήρια και να κοιμάται περισσότερο από πριν. Μπορεί να είναι ανήσυχη και νευρική, να μην καθαρίζεται λόγω αδυναμίας με αποτέλεσμα το τρίχωμά της να είναι ατημέλητο, να γίνει ληθαργική, να μη χρησιμοποιεί την άμμο της. Τα μάτια της να δείχνουν θαμπά ή βαθουλωμένα, να έχει χαμηλότερη από όσο πρέπει θερμοκρασία σώματος. Η φυσιολογική θερμοκρασία είναι περίπου 38,3–39,2°C. Αν πέσει κάτω από αυτά τα επίπεδα, αυτό μπορεί να είναι ανησυχητικό.

Τέλος μπορεί να γίνει πιο τρυφερή και να ζητάει περισσότερη επαφή με τους ανθρώπους της. Μπορεί όμως και το αντίθετο. Είναι επίσης συνηθισμένο οι γάτες να αναζητούν ένα ήσυχο και απομονωμένο μέρος για να πεθάνουν, όπως κάτω από ένα κρεβάτι ή μέσα σε μια ντουλάπα. Η γάτα είναι ανεξάρτητο και περήφανο ζώο και μπορεί εκείνη τη στιγμή να αποσυρθεί για να πεθάνει μόνη της.

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να προσφέρετε στη γάτα σας αγάπη, φροντίδα και οποιαδήποτε απαραίτητη ιατρική περίθαλψη αυτή την περίοδο ώστε να είναι όσο γίνεται πιο ήρεμη και να πονάει λιγότερο.

Για το τέλος αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι μια γάτα- είτε άρρωστη είτε γέρικη- μπορεί να γουργουρίσει όταν πλησιάζει το τέλος της– για τους λόγους που αναφέραμε πιο πάνω. Σε μια τέτοια περίπτωση, καλό θα είναι ενημερώσετε τον κτηνίατρό σας για να σας δώσει συμβουλές.

Και όσο για την απόφαση για ευθανασία, αυτή είναι πραγματικά μια δύσκολη και συναισθηματικά φορτισμένη απόφαση που συχνά δεν θέλουμε να πάρουμε. Όμως εδώ πρέπει να λάβετε υπόψη σας την ποιότητα ζωής του αγαπημένου σας ζώου. Αν αυτό πονάει, αν βασανίζεται και δεν ζει καλά, αν έχει κάτι ανίατο που του κάνει δύσκολη τη ζωή, καλό είναι να σκεφτείτε να το ‘’ξεκουράσετε’’. Όσο σκληρό και αν είναι αυτό για εσάς. Δείτε το σαν ακόμα μία πράξη αγάπης.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

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