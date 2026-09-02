Όταν θέλει το ζευγάρι να παντρευτεί... ούτε οι πλημμύρες στην εκκλησία δεν το σταμάτησαν - Βούτηξε στο νερό η νύφη

Η Λέιαν Λιέζα Γκαλάνγκ αναγκάστηκε να περπατήσει μέσα στο θολό νερό φορώντας το λευκό νυφικό της, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Χαγκόνοι των Φιλιππίνων. Βίντεο δείχνει την νύφη χαμογελαστή να κρατά το μπουκέτο λευκών λουλουδιών ενώ προχωρά στην εκκλησία, φαινομενικά ατάραχη από το νερό που την περιβάλλει.

Τα στασίδια ήταν άδεια, αλλά είχαν διακοσμηθεί με πλαστικά λουλούδια. Η Λέιαν και ο γαμπρός, Γκίλμπερτ Τσίκο, ανακηρύχθηκαν σύζυγοι από τον εφημέριο της ενορίας.



Ο φωτογράφος γάμων Μίκο Ρέι Αλφόνσο είπε ότι η ενορία είχε παροτρύνει το ζευγάρι να αναβάλει τη μεγάλη μέρα, καθώς τα νερά της πλημμύρας συνέχιζαν να ανεβαίνουν, αλλά εκείνοι ήταν αποφασισμένοι να προχωρήσουν.

«Η ενορία τους είχε συμβουλεύσει να αναβάλουν τον γάμο λόγω της ανόδου των νερών της πλημμύρας. Ήταν δική τους απόφαση να προχωρήσουν», δήλωσε ο Αλφόνσο σύμφωνα με την Daily Mail. «Επειδή ήθελαν να το πραγματοποιήσουν, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να γίνει η μέρα ξεχωριστή», συμπλήρωσε. «Αγαπιούνται. Τίποτα δεν μπορούσε να εμποδίσει την ένωσή τους», ανέφερε ο Αλφόνσο.