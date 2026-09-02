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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Εγκλωβισμένοι μέσα στο βυθισμένο πλοίο είναι πιθανώς οι 20 αγνοούμενοι

 02.09.2026 - 16:19
Ναυάγιο στην Κερύνεια: Εγκλωβισμένοι μέσα στο βυθισμένο πλοίο είναι πιθανώς οι 20 αγνοούμενοι

Οι 20 άνθρωποι που αγνοούνται μετά το ναυάγιο την Κυριακή του καταμαράν της Filojet στ' ανοικτά της Κερύνειας είναι πιθανότατα εγκλωβισμένοι μέσα στο βυθισμένο πλοίο, 550 μέτρα στον πυθμένα της θάλασσας, ανακοίνωσαν σήμερα οι "αρχές".

Οι σοροί οκτώ Τούρκων επιβατών από τη βύθιση του πλοίου ανακτήθηκαν ώρες μετά το ναυάγιο, τα αίτια του οποίου παραμένουν υπό διερεύνηση.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται για τους 20 αγνοούμενους που πιστεύουμε ότι βρίσκονται στο εσωτερικό του πλοίου», δήλωσε ο Ουνάλ Ουστέλ, "πρωθυπουργός" του ψευδοκράτους.

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Δύο τουρκικά πολεμικά πλοία έφτασαν στην περιοχή χθες και σήμερα, σύμφωνα με τις τουρκοκυπριακές αρχές. Τα δύο πλοία είναι εξοπλισμένα, μεταξύ άλλων, με υποβρύχια drones ικανά να καταδύονται σε βάθη έως και 1.000 μέτρων.

«Ρομπότ χρησιμοποιούνται για τη χαρτογράφηση της περιοχής γύρω από το πλοίο (...). Ελπίζουμε ότι αυτές οι προσπάθειες θα αποδώσουν καρπούς μέχρι το βράδυ», δήλωσε ο Ουστέλ, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Ο καπετάνιος του πλοίου, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος μαζί με επτά άλλα μέλη του πληρώματος και ένα στέλεχος της εταιρείας, δήλωσε ενώπιον δικαστή ότι η πλώρη του πλοίου έσπασε από τη δύναμη των κυμάτων λίγα μίλια μετά την αναχώρησή του από την Κερύνεια.

Πηγή: protothema.gr

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