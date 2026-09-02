Αγαπημένο εστιατόριο άνοιξε ξανά τις πόρτες του - Το νέο μενού που φέρνει αλλαγές

Η επιστροφή του συνοδεύεται από μια πιο ολοκληρωμένη all-day γαστρονομική εμπειρία, με νέο μενού, περισσότερες επιλογές για brunch, ενδιαφέρουσα wine list και cocktails, διατηρώντας παράλληλα τον cool και ιδιαίτερο χαρακτήρα του χώρου που αγαπήθηκε από την πρώτη του παρουσία στην πρωτεύουσα.

Στο επίκεντρο της ανανεωμένης γαστρονομικής πρότασης βρίσκεται ο Άρης Κρόης, σταθερός συνεργάτης της ομάδας του Amore, ο οποίος βρίσκεται πίσω από το νέο μενού και τις γευστικές προτάσεις που έρχονται να δώσουν νέα πνοή στην κουζίνα.

Το brunch αποκτά ακόμη πιο ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητα του Amore, ενώ το νέο φαγητό, η επιλεγμένη λίστα κρασιών και τα cocktails συμπληρώνουν την εμπειρία, δημιουργώντας έναν χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει διαφορετικές στιγμές της ημέρας.

Με λίγα λόγια, το Amore επέστρεψε στη Στασικράτους με ανανεωμένη διάθεση, φρέσκες γεύσεις και περισσότερες αφορμές για να γίνει ξανά σημείο συνάντησης στη Λευκωσία.