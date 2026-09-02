Πλημμύρες στην Έγκωμη: Ψάχνουν τι «πήγε λάθος» στη Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου - Τι θα διερευνήσει ο ΕΟΑ

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Τοποθέτηση αναφορικά με τις πλημμύρες στη Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου

Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας ενημερώνει ότι προχωρεί σε άμεση διερεύνηση των λόγων για τους οποίους προκύπτουν πλημμυρικά φαινόμενα στη Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου και την ευρύτερη περιοχή της στην Έγκωμη μετά και τις πρόσφατες πλημμύρες που καταγράφηκαν, το περασμένο Σάββατο 29 Αυγούστου 2026.

Θα διερευνηθεί η διαστασιολόγηση των αγωγών αποχέτευσης όμβριων υδάτων, θα μελετηθούν οι όποιες πιθανές επιπτώσεις από τον εγκιβωτισμό του ποταμού Κλήμου, θα καταγραφούν τυχόν ελλείψεις στο δίκτυο οχετών όμβριων της περιοχής και τους παρακείμενους δρόμους, και τέλος οι επιπτώσεις της απουσίας των λιμνών κατακράτησης υδάτων στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης και του παλαιού αεροδρομίου Λευκωσίας.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια πολύπλοκη υπόθεση για την οποία απαιτείται ενδελεχής διερεύνηση και κυρίως χρόνος, αφού θα χρειαστεί αρχικά να εντοπίσουμε τις αιτίες του προβλήματος και ακολούθως να διορθώσουμε τα συσσωρευμένα προβλήματα και αστοχίες των περασμένων δεκαετιών.

Ως ΕΟΑ Λευκωσίας έχουμε ήδη διεκδικήσει και ζητούμε απόφαση Υπουργικού Συμβούλιου ώστε ν’ αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και την κατασκευή των λιμνών κατακράτησης. Προηγουμένως όμως θα πρέπει άμεσα να ληφθούν από το Αρμόδιο Υπουργείο οι τελικές αποφάσεις και επίσημη χωροθέτηση των λιμνών.