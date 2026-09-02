Αρχηγός Αστυνομίας στη Βουλή: Ενισχύεται η αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος

Ο Αρχηγός υπογράμμισε ότι, η Αστυνομία Κύπρου τα τελευταία δύο (2) χρόνια προχωρεί στην αναβάθμιση των δομών και των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες μορφές εγκληματικότητας, συμπορευόμενη με τις ευρωπαϊκές αστυνομικές αρχές και τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προώθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), η οποία αποτελεί σημαντικό μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας Κύπρου.

Η νέα Διεύθυνση ενισχύει τη δυνατότητα για πιο συντονισμένη και στρατηγική αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, με μεγαλύτερη εξειδίκευση, καλύτερη αξιοποίηση πληροφοριών και σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων.

‘Το οργανωμένο έγκλημα δεν γνωρίζει σύνορα και εξελίσσεται συνεχώς. Η απάντησή μας πρέπει να είναι αντίστοιχα σύγχρονη, συντονισμένη και αποτελεσματική. Αναβαθμίζουμε τις δυνατότητες της Αστυνομίας Κύπρου και ενισχύουμε τη συνεργασία και τη σύγκλισή μας με τις ευρωπαϊκές αστυνομίες. Η ΔΑΟΕ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση’, ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας.

Η αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί βασική προτεραιότητα της Αστυνομίας 2030, με στόχο μια σύγχρονη ευρωπαϊκή Αστυνομία, με ισχυρότερες δομές, αυξημένη επιχειρησιακή ικανότητα και αποτελεσματικότερη προστασία της κοινωνίας.