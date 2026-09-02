Σήκωσαν μανίκια για την απομάκρυνση των συντριμμιών στο Κάβο Γκρέκο - Έλεγχοι για πιθανή ρύπανση

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ για την εξέλιξη της διαδικασίας, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, Θεόδουλος Μεσημέρης, ανέφερε ότι μετά την υποχώρηση της κακοκαιρίας, το Υφυπουργείο, σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, προχώρησε σε καταγραφή της κατάστασης τόσο στην επιφάνεια της θάλασσας όσο και στον βυθό, με τη συνδρομή δυτών.

Όπως είπε, έγινε καταγραφή όλων των συντριμμιών, των υλικών και των αντικειμένων των δύο σκαφών, ώστε να αποτελέσουν τη βάση για την άμεση απομάκρυνσή τους.

Ο κ. Μεσημέρης ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκαν ο ιδιοκτήτης του ενός σκάφους και οι δύο ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς η απομάκρυνση των συντριμμιών συνδέεται και με τους ιδιοκτήτες και με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Για τον ιδιοκτήτη του δεύτερου σκάφους, όπως ανέφερε, δεν έγινε οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης λόγω του πένθους.

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας προχώρησε στη διαδικασία αγοράς υπηρεσιών και, όπως ανέφερε ο κ. Μεσημέρης, κατακυρώθηκε η προσφορά σε εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρεία για την περισυλλογή όλων των αντικειμένων.

Παράλληλα, προβλέπεται η ετοιμότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί σε τυχόν περιστατικό ρύπανσης που θα μπορούσε να προκύψει κατά την απομάκρυνση των ναυαγίων και των αντικειμένων.

«Χθες, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, είχαμε την ανάπτυξη όλων των μέσων από την ιδιωτική εταιρεία και των προστατευτικών φραγμάτων επί τόπου. Άρα, από χθες άρχισε η διαδικασία για απομάκρυνση όλων των αντικειμένων και των ναυαγίων», ανέφερε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί είναι επτά εργάσιμες ημέρες, με τις εργασίες να αφορούν την απομάκρυνση όλων των αντικειμένων από τη θάλασσα, τον βυθό και τη στεριά.

Στην περιοχή, σύμφωνα με τον κ. Μεσημέρη, βρίσκονται αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων η Λιμενική Αστυνομία, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ενώ παρόντες είναι και εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιρειών.

Η επόμενη φάση αφορά την προσωρινή αποθήκευση των αντικειμένων. Για τον σκοπό αυτό έχει εξασφαλιστεί χώρος της Αρχής Λιμένων στο λιμάνι Λάρνακας, όπου θα μεταφερθούν προσωρινά.

Στη συνέχεια, σε συνεννόηση με τις δύο ασφαλιστικές εταιρείες, θα ακολουθήσει διαδικασία διαχείρισης των υλικών. Όσα από αυτά κριθούν ως απόβλητα θα οδηγηθούν σε μονάδες διαχείρισης αποβλήτων.

Σε περίπτωση που προκύψουν υγρά απόβλητα από τις εργασίες, αυτά, σύμφωνα με τον κ. Μεσημέρη, θα περισυλλέγονται από την ιδιωτική εταιρεία και θα οδηγούνται σε ειδική μονάδα για τη διαχείριση αποβλήτων από πετρελαιοειδή.

Το συνολικό κόστος των εργασιών, όπως ανέφερε, κατακυρώθηκε κοντά στις 170 χιλιάδες ευρώ.

Έλεγχοι για πιθανή ρύπανση

Από την πλευρά του, ο Προϊστάμενος της Ναυτικής Υπηρεσίας του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Αντώνης Παππούς, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι την Κυριακή 30 Αυγούστου προσωπικό του Τμήματος μετέβη στην περιοχή για ελέγχους σχετικά με πιθανή ρύπανση από πετρελαιοειδή.

Όπως είπε, επιφανειακά δεν διαπιστώθηκε κάτι, πέραν από μυρωδιά στην περιοχή όπου βρίσκονταν τα βράχια.

Ο κ. Παππούς ανέφερε ότι το περιεχόμενο των δεξαμενών των σκαφών ήταν Gas Oil, το οποίο, όπως εξήγησε, εξατμίζεται.

Παράλληλα, το Τμήμα Αλιείας προχώρησε σε έλεγχο και επισκόπηση του βυθού με δύτη, προκειμένου να διαπιστωθεί τι υπήρχε εκεί, όπως δεξαμενές, μηχανές και άλλα αντικείμενα που ενδεχομένως να περιείχαν λάδια.

Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής ολοκληρώθηκε η διαδικασία με τους δύτες και, σύμφωνα με τον κ. Παππού, λήφθηκαν σχετικά βίντεο από την επισκόπηση του βυθού και έγινε καταγραφή των ευρημάτων.

«Δεν φάνηκε να υπήρχε θέμα για ρύπανση από πετρελαιοειδή», ανέφερε.

Ο κ. Παππούς σημείωσε ότι το Τμήμα Αλιείας διαθέτει καθημερινά σκάφος στην περιοχή, πραγματοποιώντας περιπολίες για έλεγχο πιθανής ρύπανσης. Το σκάφος, όπως είπε, θα παραμείνει στην περιοχή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών ανέλκυσης των συντριμμιών.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το Τμήμα Αλιείας θα στείλει εκ νέου δύτες στην περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι αυτή έχει καθαριστεί και ότι το περιβάλλον έχει επανέλθει στην προηγούμενη κατάστασή του.

Σε ό,τι αφορά το σημείο του ναυαγίου, ο κ. Παππούς ανέφερε ότι το βάθος κυμαίνεται από ενάμισι μέχρι τεσσεράμισι μέτρα, ενώ το ναυάγιο βρίσκεται περίπου πέντε μέτρα από τους βράχους, εντός της θάλασσας.

Πηγή: ΚΥΠΕ