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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολικά είδη: Τι έδειξαν οι έλεγχοι στις τιμές ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς

 02.09.2026 - 17:19
Σχολικά είδη: Τι έδειξαν οι έλεγχοι στις τιμές ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς

Εκστρατεία ελέγχου σε 118 υποστατικά διενήργησε η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή ενόψει της επικείμενης έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και προστασία των καταναλωτών, εκ των οποίων τα 117, ποσοστό περίπου 99% παρουσίασαν πλήρη συμμόρφωση από την αρχική επιθεώρηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή, «σε ένα μόλις υποστατικό, δόθηκαν γραπτές συστάσεις για συμμόρφωση σε σχέση με παραβάσεις που εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους. Κατά τον επανέλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε πλήρης συμμόρφωση του εν λόγω υποστατικού».

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι κάλυψαν βιβλιοπωλεία, πολυκαταστήματα, υπεραγορές, καθώς και καταστήματα πώλησης σχολικών ενδυμάτων, γραφικής ύλης και σχολικών τσαντών.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας εξετάστηκε, μεταξύ άλλων, κατά πόσο αναγράφονται τιμές στα προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση, οι αναγραφόμενες τιμές είναι ευδιάκριτες και ευανάγνωστες, οι τιμές στο πλαίσιο εκπτώσεων αναγράφονται με ορθό τρόπο, οι εκπτωτικές και προωθητικές ενέργειες είναι αληθείς και δεν παραπλανούν τους καταναλωτές, αν υπάρχει αναρτημένη και επαρκής ενημέρωση για την πολιτική επιστροφών, και κατά πόσο οι τιμές που αναγράφονται στα ράφια αντιστοιχούν στην τελική τιμή πώλησης των προϊόντων, μέσω διενέργειας ταμειακών ελέγχων.

Προστίθεται ότι σε 103 από τα πιο πάνω υποστατικά διενεργήθηκαν ταμειακοί έλεγχοι, κατά τους οποίους σαρώθηκαν συνολικά 3025 προϊόντα, με σκοπό τη σύγκριση της τιμής που αναγραφόταν στο ράφι με την τελική τιμή που χρεωνόταν στο ταμείο.

Όπως σημειώνεται, τα αποτελέσματα των ταμειακών ελέγχων δεν κατέδειξαν σημαντικές αποκλίσεις. Συγκεκριμένα, σε 3 περιπτώσεις, ποσοστό 0,10%, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις σε βάρος του καταναλωτή, ενώ σε 7 περιπτώσεις, ποσοστό 0,23%, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις υπέρ του καταναλωτή.

Προστίθεται τέλος ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ολοκλήρωσε έρευνα για τη συλλογή και καταγραφή στοιχείων σχετικά με τα επίπεδα των τιμών λιανικής πώλησης προϊόντων που συνδέονται με τον εξοπλισμό και την προετοιμασία των μαθητών για τη νέα σχολική χρονιά.

Σημειώνεται ότι η έρευνα αφορά τις τιμές που ίσχυαν στις 27 Αυγούστου 2026 και καλύπτει συνολικά 16 σημεία πώλησης,  συμπεριλαμβανομένων βιβλιοπωλείων, υπεραγορών, πολυκαταστημάτων και καταστημάτων ειδών ένδυσης, τα οποία δραστηριοποιούνται σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

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