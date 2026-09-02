Αννίτα Δημητρίου: Οι απώλειες των κουρεμένων μπορούν να αναπληρωθούν σε βάθος δεκαετίας

Κατά τη συνάντηση τέθηκε επίσης το ζήτημα των νομικών εξόδων που απαιτούνται από επηρεαζόμενους για αγωγές που έχουν αποσυρθεί. Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ δήλωσε ότι το θέμα θα εγγραφεί από πλευράς του κόμματος στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ώστε να συζητηθεί στην παρουσία των Συνδέσμων.

Σε δηλώσεις της μετά από τη συνάντηση, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι ο στόχος του ΔΗΣΥ, όπως είχε παρουσιαστεί και προεκλογικά, είναι απλός και σαφής. «Οι απώλειες είναι εφικτό να αναπληρωθούν σε μια δεκαετία μάξιμουμ με ετήσιες δόσεις. Είναι μια αδικία —και αυτό θα πρέπει να το θυμίσουμε— που έγινε στον τόπο μας, ως αποτέλεσμα λανθασμένων οικονομικών πολιτικών και αυτή η αδικία πρέπει να αρθεί», είπε.

Σημείωσε την ίδια ώρα ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός «πρωτοστάτησε για τη δημιουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης» και πως «έγκαιρα άρχισαν να αποταμιεύονται χρήματα, όταν και εφόσον υπήρχε η δυνατότητα». Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε, ωστόσο, ότι προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι «να έχουμε και σταθερότητα στην οικονομία και αναπτυξιακές πολιτικές που θα αυξάνουν τα έσοδα του κράτους».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΚΑΤΑ, Σταύρος Γιαλλουρίδης, δήλωσε «ιδιαίτερα αισιόδοξος», κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρες και κρυστάλλινες» απόψεις της Προέδρου του ΔΗΣΥ. «Κάθε χρόνο η πολιτεία οφείλει, για να άρει αυτήν την αδικία που έγινε εις βάρος μας, να εκταμιεύει σχέδιο αποκατάστασης αυτής της μεγάλης ληστείας που έχει γίνει εις βάρος μας το 2013», ανέφερε ο κ. Γιαλλουρίδης, χαιρετίζοντας τη στήριξη της κ. Δημητρίου, η οποία, όπως είπε, «κάθε χρόνο θα ζητά ξεκάθαρα να υπάρξει αυτή η εκταμίευση».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΚΑΛΑ, Άδωνις Παπακωνσταντίνου, χαρακτήρισε τη συζήτηση «πολύ παραγωγική και εποικοδομητική», σημειώνοντας ότι διαπιστώθηκε πως ο ΔΗΣΥ «θα συμπαρασταθεί, όπως συχνά έπραξε και στο παρελθόν, στην προσπάθεια η οποία γίνεται να αποζημιωθούν όλοι αυτοί οι οποίοι μετατράπηκαν σε διασώστες του κράτους και του χρηματοοικονομικού συστήματος το 2013».

Ο κ. Παπακωνσταντίνου έθεσε έντονα το ζήτημα των νομικών εξόδων που καλούνται να πληρώσουν τα μέλη των συνδέσμων. Όπως εξήγησε, παρακάλεσαν τον ΔΗΣΥ να βοηθήσει ώστε "να αρθεί η αδικία", που προκύπτει από την απαίτηση της Νομικής Υπηρεσίας και της Κεντρικής Τράπεζας. «Είναι απαράδεκτο αυτοί οι οποίοι διέσωσαν το κράτος το 2013, να καλούνται σήμερα να πληρώσουν, πέρα από το κούρεμα, και δικηγορικά έξοδα μάλιστα σε θεσμούς οι οποίοι δεν είναι άμοιροι ευθυνών για το τι συνέβη το 2013», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΥΚΑΛΑ.

Κληθείς να διευκρινίσει το ζήτημα, ο κ. Παπακωνσταντίνου εξήγησε ότι δεν πρόκειται για νομική αρωγή, αλλά για έξοδα τα οποία διεκδικεί η Νομική Υπηρεσία και η Κεντρική Τράπεζα ως εναγόμενοι σε αγωγές που υποβλήθηκαν. Όπως σημείωσε, παρόλο που οι πλείστες αγωγές έχουν αποσυρθεί «μετά από προτροπή του δικαστηρίου», οι δύο αυτοί θεσμοί διεκδικούν πίσω τα χρήματα που δαπάνησαν σε δικηγόρους «για αποφάσεις οι οποίες επάρθησαν με τη συμμετοχή τη δική τους το 2013».

Παρεμβαίνοντας επί του συγκεκριμένου θέματος, η κ. Δημητρίου δεσμεύτηκε ότι ο ΔΗΣΥ θα εγγράψει το θέμα στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, «για να τοποθετηθούμε και να υπάρξουν και απαντήσεις παρουσία των συνδέσμων».