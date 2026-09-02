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«Χαλάει» ξανά ο καιρός - Έτσι θα είναι το Σαββατοκύριακο

 02.09.2026 - 18:02
«Χαλάει» ξανά ο καιρός - Έτσι θα είναι το Σαββατοκύριακο

Μπήκε ο Σεπτέμβριος και «χαλάει» ξανά ο καιρός.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, την Παρασκευή και το Σάββατο, τοπικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα ενδέχεται να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση τοπικά στα παράλια. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 βαθμούς στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα αναπτύσσονται νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, τοπικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι. Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση μέχρι το Σάββατο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Κυριακή αναμένεται μικρή άνοδος.

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