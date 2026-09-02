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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπ. Δικαιοσύνης: Διαψεύδει τις αναφορές περί «κλειδωμένη» επιλογή Διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών

 02.09.2026 - 18:34
Υπ. Δικαιοσύνης: Διαψεύδει τις αναφορές περί «κλειδωμένη» επιλογή Διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών

Δεν υπάρχει προτίμηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προς συγκεκριμένο υποψήφιο για τη θέση του Διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών, διευκρινίζει το Υπουργείο, απορρίπτοντας αναφορές ή εκτιμήσεις περί προειλημμένης απόφασης ή «κλειδωμένης» επιλογής.

Σε ανακοίνωσή του, σε σχέση με σημερινό δημοσίευμα, το Υπουργείο αναφέρει ότι η διαδικασία πλήρωσης της θέσης βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, από τα αρμόδια όργανα.

Τονίζει παράλληλα ότι δεν έχει αρμοδιότητα αξιολόγησης ή επιλογής των υποψηφίων και δεν παρεμβαίνει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στη διαδικασία. Ως εκ τούτου, σημειώνει, αναφορές ή εκτιμήσεις περί προειλημμένης απόφασης, «κλειδωμένης» επιλογής ή προτίμησης του Υπουργείου προς συγκεκριμένο υποψήφιο «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Σύμφωνα με το Υπουργείο, όλοι οι υποψήφιοι κρίνονται αποκλειστικά στη βάση των προβλεπόμενων κριτηρίων και της θεσμοθετημένης διαδικασίας, ενώ η προηγούμενη επαγγελματική ιδιότητα ή προέλευση οποιουδήποτε υποψηφίου δεν συνιστά λόγο προτίμησης ή διαφορετικής μεταχείρισης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναφέρει ότι σέβεται πλήρως την ανεξαρτησία και τις αρμοδιότητες των θεσμικά εμπλεκόμενων οργάνων και θα σεβαστεί απολύτως το αποτέλεσμα της διαδικασίας, όποιο και αν είναι αυτό.

«Η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση των υποψηφίων διασφαλίζονται μέσα από την πιστή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και τον σεβασμό της διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωσή της», καταλήγει.

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