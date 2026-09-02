«Παύθηκε» από τα καθήκοντά του ο Αρικλί μετά την τραγωδία - Στόχος η απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνών

Ο Ουνάλ Ουστέλ προχώρησε σε δήλωση προς τον Τύπο σχετικά με τη ναυτική τραγωδία που σημειώθηκε στα ανοικτά της Κερύνειας.

Ο "πρωθυπουργός" ανέφερε ότι από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε την ευθύνη της διακυβέρνησης εργάζονται αδιάκοπα και με μεγάλη αφοσίωση για να υπηρετήσουν τον λαό.

Τόνισε ότι μοναδικός τους στόχος είναι να υπηρετούν σωστά τη χώρα, να ανταποκρίνονται στην εμπιστοσύνη του λαού και να δημιουργήσουν ένα ασφαλές μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 9

Ο "πρωθυπουργός" ανακοίνωσε επίσης νέα εξέλιξη σχετικά με το δυστύχημα στα ανοικτά της Κερύνειας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο ναυάγιο, τα τουρκικά πλοία TCG Ισίν και TCG Αλεμντάρ, τα οποία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, εντόπισαν ακόμη μία σορό.

Έτσι, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 9, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται στους 19.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με όλα τα διαθέσιμα μέσα και με την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων της Τουρκίας.

Ο Ουνάλ Ουστέλ δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή είχε καταστεί σαφές πως, ανεξάρτητα από το ποιος ευθύνεται για την τραγωδία, όποιος έχει ευθύνη θα πρέπει να λογοδοτήσει.

Ο Ερχάν Αρικλί απομακρύνθηκε από τη θέση του

Ο Ουνάλ Ουστέλ δήλωσε ότι αποφάσισε να λάβει επιπλέον διοικητικά μέτρα, ώστε η έρευνα που διεξάγεται από την Αστυνομία και τις δικαστικές αρχές να συνεχιστεί χωρίς καμία σκιά.

Στο πλαίσιο αυτό, ενημέρωσε προσωπικά τον Ερχάν Αρικλί ότι απομακρύνεται από τη θέση του υπουργού Δημοσίων Έργων και Μεταφορών.

Ο "πρωθυπουργός" εξήγησε ότι η απόφαση ελήφθη προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ανεπηρέαστη διεξαγωγή της έρευνας και να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στην κοινή γνώμη.

«Δεν είναι απόφαση εναντίον του Κόμματος Αναγέννησης»

Ο Ουνάλ Ουστέλ υπογράμμισε ότι η απόφαση δεν αποτελεί πολιτική κίνηση εναντίον του Κόμματος Αναγέννησης (YDP), ούτε εναντίον της ηγεσίας ή των υποστηρικτών του κόμματος.

Ανέφερε ότι συνεργάστηκε με τον Ερχάν Αρικλί για περίπου τεσσεράμισι χρόνια και ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου υλοποιήθηκαν πολλά έργα και μεταρρυθμίσεις.

Ο "πρωθυπουργός" ευχαρίστησε τον Ερχάν Αρικλί για τη συνεργασία και για τις υπηρεσίες που προσέφερε στη χώρα.

«Το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για όλους»

Ο Ουνάλ Ουστέλ τόνισε ότι η απομάκρυνση ενός προσώπου από τα καθήκοντά του δεν σημαίνει ότι θεωρείται ένοχο.

Υπογράμμισε ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για όλους και ότι κανένας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και υπάρξει σχετική απόφαση.

Η έρευνα, σύμφωνα με τον ίδιο, θα συνεχιστεί γρήγορα, σχολαστικά και με διαφάνεια.

Όποιος διαπιστωθεί ότι έχει ευθύνη ή έχει επιδείξει αμέλεια θα λογοδοτήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η έρευνα και οι αγνοούμενοι

Ο Ουνάλ Ουστέλ δήλωσε ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να εντοπιστούν όλοι οι αγνοούμενοι και να στηριχθούν οι οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Τόνισε ότι όλες οι πτυχές της τραγωδίας πρέπει να αποκαλυφθούν και ότι το κράτος θα συνεχίσει να εργάζεται μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως τι συνέβη.

Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στις προσπάθειες εντοπισμού των αγνοουμένων.

Ο "πρωθυπουργός" υπογράμμισε ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί με αποφασιστικότητα και ότι όποιος αποδειχθεί πως έχει ευθύνη θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.