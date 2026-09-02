Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Παύθηκε» από τα καθήκοντά του ο Αρικλί μετά την τραγωδία - Στόχος η απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Παύθηκε» από τα καθήκοντά του ο Αρικλί μετά την τραγωδία - Στόχος η απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνών

 02.09.2026 - 19:04
«Παύθηκε» από τα καθήκοντά του ο Αρικλί μετά την τραγωδία - Στόχος η απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνών

Ο "πρωθυπουργός" Ουνάλ Ουστέλ ανακοίνωσε ότι απομάκρυνε από τα καθήκοντά του τον υπουργό Δημοσίων Έργων και Μεταφορών Ερχάν Αρικλί, προκειμένου η έρευνα για τη ναυτική τραγωδία που σημειώθηκε στα ανοικτά της Κερύνειας να διεξαχθεί χωρίς καμία αμφιβολία ή υπόνοια.

Ο Ουνάλ Ουστέλ προχώρησε σε δήλωση προς τον Τύπο σχετικά με τη ναυτική τραγωδία που σημειώθηκε στα ανοικτά της Κερύνειας.

Ο "πρωθυπουργός" ανέφερε ότι από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε την ευθύνη της διακυβέρνησης εργάζονται αδιάκοπα και με μεγάλη αφοσίωση για να υπηρετήσουν τον λαό.

Τόνισε ότι μοναδικός τους στόχος είναι να υπηρετούν σωστά τη χώρα, να ανταποκρίνονται στην εμπιστοσύνη του λαού και να δημιουργήσουν ένα ασφαλές μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 9

Ο "πρωθυπουργός" ανακοίνωσε επίσης νέα εξέλιξη σχετικά με το δυστύχημα στα ανοικτά της Κερύνειας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο ναυάγιο, τα τουρκικά πλοία TCG Ισίν και TCG Αλεμντάρ, τα οποία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, εντόπισαν ακόμη μία σορό.

Έτσι, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 9, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται στους 19.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με όλα τα διαθέσιμα μέσα και με την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων της Τουρκίας.

Ο Ουνάλ Ουστέλ δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή είχε καταστεί σαφές πως, ανεξάρτητα από το ποιος ευθύνεται για την τραγωδία, όποιος έχει ευθύνη θα πρέπει να λογοδοτήσει.

Ο Ερχάν Αρικλί απομακρύνθηκε από τη θέση του

Ο Ουνάλ Ουστέλ δήλωσε ότι αποφάσισε να λάβει επιπλέον διοικητικά μέτρα, ώστε η έρευνα που διεξάγεται από την Αστυνομία και τις δικαστικές αρχές να συνεχιστεί χωρίς καμία σκιά.

Στο πλαίσιο αυτό, ενημέρωσε προσωπικά τον Ερχάν Αρικλί ότι απομακρύνεται από τη θέση του υπουργού Δημοσίων Έργων και Μεταφορών.

Ο "πρωθυπουργός" εξήγησε ότι η απόφαση ελήφθη προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ανεπηρέαστη διεξαγωγή της έρευνας και να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στην κοινή γνώμη.

«Δεν είναι απόφαση εναντίον του Κόμματος Αναγέννησης»

Ο Ουνάλ Ουστέλ υπογράμμισε ότι η απόφαση δεν αποτελεί πολιτική κίνηση εναντίον του Κόμματος Αναγέννησης (YDP), ούτε εναντίον της ηγεσίας ή των υποστηρικτών του κόμματος.

Ανέφερε ότι συνεργάστηκε με τον Ερχάν Αρικλί για περίπου τεσσεράμισι χρόνια και ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου υλοποιήθηκαν πολλά έργα και μεταρρυθμίσεις.

Ο "πρωθυπουργός" ευχαρίστησε τον Ερχάν Αρικλί για τη συνεργασία και για τις υπηρεσίες που προσέφερε στη χώρα.

«Το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για όλους»

Ο Ουνάλ Ουστέλ τόνισε ότι η απομάκρυνση ενός προσώπου από τα καθήκοντά του δεν σημαίνει ότι θεωρείται ένοχο.

Υπογράμμισε ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για όλους και ότι κανένας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και υπάρξει σχετική απόφαση.

Η έρευνα, σύμφωνα με τον ίδιο, θα συνεχιστεί γρήγορα, σχολαστικά και με διαφάνεια.

Όποιος διαπιστωθεί ότι έχει ευθύνη ή έχει επιδείξει αμέλεια θα λογοδοτήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η έρευνα και οι αγνοούμενοι

Ο Ουνάλ Ουστέλ δήλωσε ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να εντοπιστούν όλοι οι αγνοούμενοι και να στηριχθούν οι οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Τόνισε ότι όλες οι πτυχές της τραγωδίας πρέπει να αποκαλυφθούν και ότι το κράτος θα συνεχίσει να εργάζεται μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως τι συνέβη.

Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στις προσπάθειες εντοπισμού των αγνοουμένων.

Ο "πρωθυπουργός" υπογράμμισε ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί με αποφασιστικότητα και ότι όποιος αποδειχθεί πως έχει ευθύνη θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη για τον θάνατο του μικρού Αντώνιου Αντρέα: «Καλό ταξίδι στο φως, Μικρέ μας Ήρωα» - Φωτογραφία
Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Κρίσιμα 19χρονος – Προσέκρουσε σε πινακίδα – Άφαντη η μοτοσικλέτα από τη σκηνή
Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που κουκουλοφόρος μπούκαρε σε περίπτερο στη Λεμεσό
Καρέ-καρέ η κλοπή αυτοκινήτου στη Λεμεσό - Το άνοιξε και έφυγε «κύριος» - Έκκληση για πληροφορίες - Βίντεο
Συναγερμός στη Λεμεσό μετά από κλοπή που προκαλεί απορία - Αυτό που πήραν δύσκολα το φαντάζεστε - Δείτε φωτογραφία
Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή ο Μιχαήλ Παπαμιχαήλ – Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΑΕΛ: Έριξε «άκυρο» για Σινγκ — Ξεκάθαρος και ο παίκτης!

 02.09.2026 - 18:58
Επόμενο άρθρο

Συγκλονιστικά βίντεο από τις πλημμύρες στην Κίνα: Καταστροφές από τις ακραίες καταιγίες του τυφώνα Saudel

 02.09.2026 - 19:24
ΠτΔ για ναυάγιο σε Αμμόχωστο και Κερύνεια: «Στις ανθρώπινες τραγωδίες ο πόνος είναι ο ίδιος»

ΠτΔ για ναυάγιο σε Αμμόχωστο και Κερύνεια: «Στις ανθρώπινες τραγωδίες ο πόνος είναι ο ίδιος»

Συλλυπητήρια εκ μέρους της Πολιτείας εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προς τις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους την περασμένη βδομάδα κατά την κακοκαιρία αλλά και με το ναυάγιο στην Κερύνεια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για ναυάγιο σε Αμμόχωστο και Κερύνεια: «Στις ανθρώπινες τραγωδίες ο πόνος είναι ο ίδιος»

ΠτΔ για ναυάγιο σε Αμμόχωστο και Κερύνεια: «Στις ανθρώπινες τραγωδίες ο πόνος είναι ο ίδιος»

  •  02.09.2026 - 09:58
Νέα στοιχεία για το θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο - Έπεσε το ψυγείο, κατέβηκε να το μαζέψει ο 76χρονος και χτυπήθηκε από λεωφορείο

Νέα στοιχεία για το θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο - Έπεσε το ψυγείο, κατέβηκε να το μαζέψει ο 76χρονος και χτυπήθηκε από λεωφορείο

  •  02.09.2026 - 16:10
Αννίτα Δημητρίου: Οι απώλειες των κουρεμένων μπορούν να αναπληρωθούν σε βάθος δεκαετίας

Αννίτα Δημητρίου: Οι απώλειες των κουρεμένων μπορούν να αναπληρωθούν σε βάθος δεκαετίας

  •  02.09.2026 - 17:13
Κεραυνός: «Ισχυρή ανάπτυξη και δημοσιονομική ανθεκτικότητα για την κυπριακή οικονομία»

Κεραυνός: «Ισχυρή ανάπτυξη και δημοσιονομική ανθεκτικότητα για την κυπριακή οικονομία»

  •  02.09.2026 - 15:22
Ναυάγιο στην Κερύνεια: Βρέθηκε η σορός ενός από τους 20 αγνοούμενους - Σε εξέλιξη η ταυτοποίηση

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Βρέθηκε η σορός ενός από τους 20 αγνοούμενους - Σε εξέλιξη η ταυτοποίηση

  •  02.09.2026 - 18:41
Υπ. Δικαιοσύνης: Διαψεύδει τις αναφορές περί «κλειδωμένη» επιλογή Διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών

Υπ. Δικαιοσύνης: Διαψεύδει τις αναφορές περί «κλειδωμένη» επιλογή Διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών

  •  02.09.2026 - 18:34
«Παύθηκε» από τα καθήκοντά του ο Αρικλί μετά την τραγωδία - Στόχος η απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνών

«Παύθηκε» από τα καθήκοντά του ο Αρικλί μετά την τραγωδία - Στόχος η απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνών

  •  02.09.2026 - 19:04
Συγκλονιστικά βίντεο από τις πλημμύρες στην Κίνα: Καταστροφές από τις ακραίες καταιγίες του τυφώνα Saudel

Συγκλονιστικά βίντεο από τις πλημμύρες στην Κίνα: Καταστροφές από τις ακραίες καταιγίες του τυφώνα Saudel

  •  02.09.2026 - 19:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα