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ΔΙΕΘΝΗ

Συγκλονιστικά βίντεο από τις πλημμύρες στην Κίνα: Καταστροφές από τις ακραίες καταιγίες του τυφώνα Saudel

 02.09.2026 - 19:24
Συγκλονιστικά βίντεο από τις πλημμύρες στην Κίνα: Καταστροφές από τις ακραίες καταιγίες του τυφώνα Saudel

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην ανατολική ακτή της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ στην Κίνα, καθώς ο τυφώνας Saudel, ο οποίος ενισχύθηκε εκ νέου πάνω από τη Νότια Σινική Θάλασσα, αναμένεται να φτάσει στην ξηρά ή να κινηθεί πολύ κοντά στις ακτές μεταξύ Σαντόου και Χουιτζόου, από το απόγευμα της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής.

Η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών έχει ήδη οδηγήσει αρκετές πόλεις στην αναστολή των μαθημάτων, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο Saudel ενδέχεται να πραγματοποιήσει ακόμη περισσότερες προσεγγίσεις ή περάσματα από την ξηρά κατά την πορεία του.

Στην κομητεία Ναν'άο της Σαντόου εκδόθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης κίτρινη προειδοποίηση για τυφώνα, ενεργοποιώντας παράλληλα την αναστολή των μαθημάτων.

 
Περιοχές στις Τσαοτζόου, Τζιεγιάνγκ, Σαντόου και Τζουχάι ενεργοποίησαν επίσης μπλε προειδοποίηση για τον τυφώνα, σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο της Κίνας (NMC).


Μέτρα ελήφθησαν και στις μετακινήσεις, καθώς η γέφυρα Ναν'άο, η οποία συνδέει το ομώνυμο νησί με την ηπειρωτική χώρα, έκλεισε για την κυκλοφορία από τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η διοικητική επιτροπή της γέφυρας ανακοίνωσε ότι η ώρα επαναλειτουργίας της θα γνωστοποιηθεί αργότερα, ανάλογα με την εξέλιξη των τοπικών καιρικών συνθηκών.

Οι παράκτιες πόλεις που θεωρείται πιθανό να επηρεαστούν από τον Saudel έχουν λάβει εντολή να εφαρμόσουν συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα προετοιμασίας, με βασική προτεραιότητα τον περιορισμό των ανθρώπινων απωλειών και των οικονομικών ζημιών.

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι το πέρασμα του τυφώνα αναμένεται να συνοδευτεί από σφοδρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις.

 

Η πορεία του Saudel προς τις ακτές της Γκουανγκντόνγκ

Στις 8 το πρωί της Τετάρτης, το κέντρο του Saudel βρισκόταν περίπου 195 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Σανγουέι, πάνω από το βορειοανατολικό τμήμα της Νότιας Σινικής Θάλασσας.

Σύμφωνα με το NMC, ο τυφώνας συνοδευόταν από μέγιστους ανέμους έντασης 8, με ταχύτητα 18 μέτρων ανά δευτερόλεπτο, ενώ το πεδίο ανέμων έντασης 7 εκτεινόταν σε απόσταση από 100 έως 300 χιλιόμετρα από το κέντρο του συστήματος.


Κατά τη διάρκεια της Τετάρτης ο Saudel κινούνταν αργά και ακανόνιστα πάνω από το βορειοανατολικό τμήμα της Νότιας Σινικής Θάλασσας, πριν αρχίσει να στρέφεται προς τα δυτικά-νοτιοδυτικά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Από την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση του κινεζικού μετεωρολογικού κέντρου, αναμένεται να κινηθεί προς τα δυτικά κατά μήκος των ακτών της Γκουανγκντόνγκ.


Η συγκεκριμένη πορεία αυξάνει την πιθανότητα το σύστημα να φτάσει στην ξηρά ή να περάσει πολύ κοντά από την παράκτια ζώνη μεταξύ Σαντόου και Χουιτζόου, στο χρονικό διάστημα από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι το πρωί της Παρασκευής.

Οι αρχές προειδοποιούν παράλληλα ότι ο Saudel έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει περισσότερα από ένα περάσματα από την ξηρά, γεγονός που διατηρεί σε αυξημένη ετοιμότητα τις παράκτιες περιοχές.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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