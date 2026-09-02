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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος

 02.09.2026 - 19:51
Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος

Ο άτυχος 76χρονος Δημήτρης Ποταμίτης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου, εντός της περιοχής των Βρετανικών Βάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, ο 76χρονος είχε σταματήσει το όχημά του όταν ψυγείο που μετέφερε έπεσε στον αυτοκινητόδρομο.

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Ο Δημήτρης Ποταμίτης κατέβηκε από το όχημά του και επιχείρησε να μετακινήσει το ψυγείο από το οδόστρωμα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από διερχόμενο μικρό λεωφορείο (minibus), με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

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Ο 76χρονος διαπιστώθηκε νεκρός στη σκηνή του δυστυχήματος.

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε έγινε μάρτυρας του δυστυχήματος ή διαθέτει σχετικό υλικό από κάμερα οχήματος (dashcam), να επικοινωνήσει με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων

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