Έφυγε από τη ζωή αγαπημένος καθηγητής στην Κύπρο - «Υπήρξε άνθρωπος ανοικτός στη νέα γενιά» -Δείτε φωτογραφία

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΟΠΑ, ο Πάνος Ραζής απεβίωσε την 1η Σεπτεμβρίου. Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για μια ξεχωριστή προσωπικότητα της επιστήμης, της παιδείας και του αθλητισμού, η απώλεια της οποίας αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στον πανεπιστημιακό, επιστημονικό και αθλητικό κόσμο της Κύπρου.

Ο καθηγητής Ραζής είχε διακεκριμένη ακαδημαϊκή και επιστημονική πορεία, με σπουδές στη Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Γέιλ. Εργάστηκε και συνεργάστηκε με διεθνή επιστημονικά κέντρα, μεταξύ των οποίων το CERN, το Fermilab και το ETH Ζυρίχης.

Υπήρξε πρωτεργάτης των προσπαθειών για τη σύνδεση της Κύπρου με το CERN και υπηρέτησε επί σειρά ετών ως Επιστημονικός Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, είχε σημαντική προσφορά στον αθλητισμό, έχοντας αγωνιστεί στις Εθνικές Ομάδες στίβου και πετόσφαιρας Ελλάδας και Κύπρου. Υπήρξε, μεταξύ άλλων, Πρεσβευτής της Κύπρου για το Fair Play και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (EUSA).

Ως Πρόεδρος της ΚΟΠΑ εργάστηκε για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του πανεπιστημιακού αθλητισμού στην Κύπρο, με ιδιαίτερη έμφαση στους φοιτητές και τις φοιτήτριες-αθλητές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η οικογένεια της ΚΟΠΑ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Πότε θα γίνει η κηδεία του

Το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Καθηγητή Πάνο Ραζή, ένα διακεκριμένο επιστήμονα και ακαδημαϊκό, με τον οποίο είχα την τύχη να συνεργαστώ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά και ευρύτερα. Άνθρωπος με όραμα και ουσιαστική προσφορά στην παιδεία, ο Πάνος Ραζής αφήνει πίσω του σημαντικό έργο, στην επιστημονική, ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα της Κύπρου.

Μέσα από την συνεργασία μας είχα την δυνατότητα να γνωρίσω από κοντά την ευρύτητα της σκέψης του και την πίστη του στη δύναμη της γνώσης. Υπήρξε άνθρωπος ανοικτός στη νέα γενιά, την οποία και ενέπνεε σε κάθε πεδίο δράσης του. Δημιουργικός και ακούραστος πρόσθεσε αξία στην επιστημονική έρευνα και στον ακαδημαϊκό αθλητισμό.

Η διαδρομή του, αναγνωρισμένη διεθνώς, είχε καθοριστική συμβολή στη σύνδεση της Κύπρου με το CERN, στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Κύπρου και στην εδραίωση του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Ο Πάνος Ραζής κληροδοτεί στην Κύπρο μια πολύτιμη παρακαταθήκη. Τον αποχαιρετώ με την προσωπική δέσμευση για μια καλύτερη παιδεία για τον τόπο μας.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη