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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε τροχιά εξελίξεων το Κυπριακό - Νέα Υόρκη και μετά Κύπρος για την Ολγκίν

 02.09.2026 - 20:46
Σε τροχιά εξελίξεων το Κυπριακό - Νέα Υόρκη και μετά Κύπρος για την Ολγκίν

Στη Νέα Υόρκη θα βρίσκεται αυτή την εβδομάδα η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία αναμένεται να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα, Αντόνιο Γκουτέρε πριν μεταβεί στην Κύπρο για νέο κύκλο επαφών γύρω από το Κυπριακό.

Σκοπός των επαφών της είναι ο συντονισμός, αλλά και η ενημέρωση σε σχέση με τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό.

Όπως αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, δεν υπάρχουν, επί του παρόντος, ουσιαστικές εξελίξεις. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί, δεδομένου ότι «αδειάζει η κλεψύδρα» για τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα, προκειμένου να τροχιοδρομηθούν τα επόμενα βήματα και να συζητηθεί, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο σύγκλησης μιας νέας πενταμερούς διάσκεψης.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, η κ. Ολγκίν αναμένεται να έρθει στην Κύπρο μετά τη συνάντησή της με τον Γενικό Γραμματέα, συγκεκριμένα προς το τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου, ενδεχομένως ακόμη και προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

Το πρόγραμμα των συναντήσεών της στην Κύπρο με τους δύο ηγέτες αναμένεται να «κλειδώσει» εντός των επόμενων ωρών.

Οι συναντήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν αρχικά χωριστά, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρξει και κοινή συνάντηση.

Πάντως, δεν έχει «κλειδώσει» προς το παρόν ότι η κ. Ολγκίν θα βρίσκεται στην Κύπρο στις 9 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί και το τετ α τετ μεταξύ των δύο ηγετών.

Το Κυπριακό, όπως σημειώνεται, αναμένεται να βρεθεί στην ατζέντα και της συνάντησης που θα έχει ο Αντόνιο Κόστα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, την ερχόμενη Παρασκευή.

 

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