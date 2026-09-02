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ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το νησί που δεν έχει καθόλου φίδια

 02.09.2026 - 18:17
Αυτό είναι το νησί που δεν έχει καθόλου φίδια

Το κάθε ελληνικό νησί έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και τις άγνωστες λεπτομέρειες για τους πολλούς. Ωστόσο, όσο τα εξερευνούμε τόσο γνωρίζουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και αλήθειες που δεν ξέραμε μέχρι πρότινος.

Όπως για παράδειγμα το ποιο είναι το ελληνικό νησί το οποίο δεν έχει καθόλου φίδια. Μπορεί να έχει τύχει να το ακούσεις αλλά μπορεί και να μην μπορείς να πιστέψεις ότι συμβαίνει. Και όμως ένα νησί έχει τη φήμη της ελληνικής τοποθεσίας που δεν έχει ούτε ένα φίδι. Ποιο είναι αυτό; Μα φυσικά η Αστυπάλαια. Η οποία δεν έχει φίδια και ταυτόχρονα έχει πολλούς λόγους για να την επισκεφθείς.

Το ελληνικό νησί που δεν έχει καθόλου φίδια

Η Αστυπάλαια, λοιπόν, η Πεταλούδα του Αιγαίου όπως την αποκαλούν δεν έχει το συγκεκριμένο ερπετό κάτι που μαρτυρείται εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Αν ρωτήσεις τους ντόπιους θα σου πουν ότι αυτό συμβαίνει από την αρχαιότητα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το γεγονός αυτό αναφέρει και ο Αριστοτέλης σε σύγγραμμά του. Έγραψε ο ίδιος ότι: εχθρόν είναι τοίς όφεσιν ή των Αστυπαλαίων γή. Λέγεται ότι η μόνη εξήγηση που μπορεί να δοθεί σε αυτό το γεγονός είναι ότι οι πελαργοί που πετάνε πάνω από το νησί τα… εξαφανίζουν.

Ένας αστικός μύθος λέει, μάλιστα, ότι ενώ κάποτε κάποιοι οικολόγοι προσπάθησαν να αφήσουν εκεί φίδια, αυτά δεν φαίνεται να επιβίωσαν και να αναπαράχθηκαν. Αν βρεθείς στο νησί 99%, λοιπόν, δε θα δεις κανένα στο δρόμο σου.

Ένας προορισμός που έχει απ’ όλα

Η Αστυπάλαια είναι το νησί που δε θα σε απογοητεύσει στις διακοπές σου. Έχει φυσικές ομορφιές, πανέμορφες παραλίες και καλό φαγητό. Τι άλλο θέλεις για να περάσεις καλά; Η εναλλακτική και ατμοσφαιρική Αστυπάλαια σου προσφέρει ηρεμία και πολλές χαλαρές στιγμές. Είναι το νησί των Δωδεκανήσων που θα περάσεις εντελώς διαφορετικά απ’ ό,τι έχεις συνηθίσει σε οποιοδήποτε άλλο νησί αυτού του συμπλέγματος.

Στην Αστυπάλαια, εκτός από πανέμορφες παραλίες μπορείς να να επισκεφθείς και τρία σπήλαια. Προτείνουμε ανεπιφύλακτα να επισκεφθείς τη Σπηλιά του Δράκου. Θα περάσεις με από το φημισμένο και όμορφο ψαροχώρι Βαθύ από όπου θα πάρεις και το καΐκι. Εκεί μπορεί να σου τύχει να κάνεις μπάνιο παρέα με δελφίνια, ακόμη και με φώκιες. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι μια εμπειρία που θα σου μείνει αξέχαστη.

Γι’ αυτό φυσικά που είναι φημισμένη η Αστυπάλαια είναι το Κάστρο της Αστροπλιάς. Στέκεται εκεί από τον 14ο αιώνα και θα έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις μιας μοναδικής ομορφιάς θέα προς τα λιμάνια του νησιού. Το κάστρο ενδείκνυται για ρομαντικές βόλτες και ειδυλλιακά βράδια με φόντο το φεγγάρι. Η βόλτα εκεί αποτελεί από μόνη της μια εμπειρία.

Πηγή: almopia24.gr

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