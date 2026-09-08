Φωτιά στον Κουτσοβέντη: «Μπορεί να καίει βδομάδες» - Πόσο να ανησυχούμε;

«Έχουμε μια φωτιά, η οποία είναι σε εξέλιξη. Δυστυχώς, οι φωτιές στα σκουπίδια δεν αφορούν μόνο αυτό που βλέπεις στην πάνω μεριά που καίγεται. Καλό είναι ότι πρόκειται για επιφανειακή πυρκαγιά, δεν είναι στα βάθη της χωματερής, αλλά και πάλι η διαχείρισή της δεν μπορεί να είναι μέσα σε μερικές ώρες. Χρειάζονται μερικές μέρες, ίσως και εβδομάδες, για να περιοριστεί και να φτάσει σε ένα σημείο που θα σταματήσουν οι εκπομπές καπνού», είπε.

Ο κ. Λοϊζίδης σημείωσε ότι ο συγκεκριμένος χώρος έχει χρηματοδοτηθεί ως χώρος υγειονομικής ταφής από κονδύλια της ΕΕ και το γραφείο της Ένωσης που παρακολουθεί τις χρηματοδοτήσεις προς τους Τ/κ «θα μπορούσε να παρέμβει και να υποστηρίξει μια δομική βελτίωση που να μην υπάρχει πιθανότητα να έχουμε ξανά αυτές τις καταστάσεις».

Μπορεί επίσης, να πει η ΕΕ ότι δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα και να απαιτήσει από την τ/κ πλευρά μια νέα φάση σχεδιασμού και αποκατάστασης του προβλήματος στον οποίο μπορεί να εμπλακεί και τη ΕΕ, πρόσθεσε.

Ο Μιχάλης Λοϊζίδης πρότεινε την ανάπτυξη και στις δύο πλευρές ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των κατοίκων, ώστε σε τέτοιες περιπτώσεις να μπορούν να παρακολουθούν από δύο – τρία όργανα τη συγκέντρωση συγκεκριμένων τοξικών, επικίνδυνων αερίων και όταν ξεπερνούν ένα όριο που μπορεί να επηρεάσει τον γενικό πληθυσμό, να γίνεται η σχετική προειδοποίηση για περιορισμό στα σπίτια, «όπως κάνουμε με τη σκόνη».

Αν το φαινόμενο είναι έντονο, συνέχισε, τότε θα πρέπει να γίνονται εκκενώσεις περιοχών, θεωρώντας ότι στη συγκεκριμένη φωτιά ίσως θα έπρεπε να γίνει αυτό την πρώτη μέρα της φωτιάς (την Κυριακή) για περιοχές πολύ κοντά, σε απόσταση 2-3 χλμ από τον σκουπιδότοπο.

Αυτά τα απλά μέτρα τα οποία θα μπορούσαμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να τα κάνουμε θα ήταν αρκετά σημαντικά για τον κόσμο, ανέφερε σημειώνοντας ότι πολύς κόσμος «τηλεφωνά δεξιά, αριστερά προσπαθώντας να καταλάβει τι μπορεί ο ίδιος να κάνει για να προφυλάξει την οικογένειά του». Εδώ, σημείωσε, μπαίνει και το θέμα της συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, λέγοντας ότι εδώ υπάρχει ένα «πεδίον δόξης λαμπρό για να δημιουργηθούν κάποιες καλύτερες δομές ενημέρωσης των κατοίκων». Αφού έχουμε το σύστημα έγκαιρης πληροφόρησης, συνέχισε, δεν έχουμε λόγο να μην το συνδέσουμε και με τέτοιες περιπτώσεις.

Ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι δημοσιεύματα κάνουν λόγο για φωτιά που εκτείνεται σε απόσταση 20 - 25 στρεμμάτων, σημειώνοντας ότι για να περιοριστεί αυτό ίσως χρειαστούν εβδομάδες επειδή κανείς δεν ξέρει το βάθος που έχει επηρεαστεί θερμικά ή τις συνθήκες για να κατασβηστεί με την έκταση της προκλητικής δράσης στον σκουπιδότοπο. Θα προσπαθήσουν, ανέφερε, με μπουλντόζες κι άλλα εργαλεία να σβήσουν την φωτιά μέχρι εκεί που μπορούν να λόγους ασφαλείας μέχρις ότου η έκταση περιοριστεί σε μερικά τετραγωνικά μέτρα και όχι χιλιόμετρα, για να μπορείς να πεις ότι θα σβήσει σε μια – δυο μέρες.

Υπενθύμισε δε ότι παρόμοιες φωτιές στον Κοτσιάτη είχαν πάει εβδομάδες.

Κληθείς να πει τι θα έκανε ο ίδιος για να προστατευτεί τότε, ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι σε περίπτωση έντονης όσμησης θα προτιμούσε να παραμείνει με την οικογένειά του εντός σπιτιού. Ανέφερε επίσης ότι έχει μηχάνημα καθαρισμού του αέρα με ενεργό άνθρακα το οποίο και χρησιμοποιεί και για σωματίδια και για τεχνητά διαλυτά στην ατμόσφαιρα. Οσο πιο έντονη η οσμή, ανέφερε, τόσο κινούμαστε εντός ή περίπατο σε μακριές αποστάσεις. Σημείωσε ωστόσο ότι ανατολικός, βορειο-ανατολικός άνεμος στην Κύπρο που φέρνει προς τις ελεύθερες περιοχές άνεμο είναι σπάνιος, αλλά έτυχε χθες και προχθές για μερικές ώρες.