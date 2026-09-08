«Κράτος Μαφία»: Ο Δρουσιώτης καταγγέλλει ότι πήραν κατάθεση και από τον τυπογράφο - «Να ετοιμάζονται οι αναγνώστες»

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ανακριτές της Αστυνομίας έλαβαν κατάθεση και από τον τυπογράφο του βιβλίου, ενώ στη συνέχεια εξαπέλυσε πυρά κατά της Αστυνομίας και της Κυβέρνησης.

Ο κ. Δρουσιώτης υποστηρίζει ότι ο τυπογράφος ερωτήθηκε κατά πόσο γνώριζε το περιεχόμενο του βιβλίου και εάν είχε οποιαδήποτε παρέμβαση σε αυτό. Παράλληλα, κάνει λόγο για πιθανή λήψη καταθέσεων από βιβλιοπώλες, ενώ αφήνει αιχμές και για το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν αναγνώστες.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η καταγγελία εξετάζεται μετά από παράπονο αξιωματούχου της ΚΥΠ, την οποία χαρακτηρίζει ως υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η έρευνα ξεκίνησε στις 24 Ιουλίου, ημερομηνία που, όπως αναφέρει, συμπίπτει με την καταχώρηση της ποινικής δίωξης εναντίον του ενώπιον Κακουργιοδικείου.

Στην ανάρτησή του, ο Μακάριος Δρουσιώτης συνδέει τα δύο γεγονότα, κάνοντας λόγο για «συγχρονισμό» και εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της Κυβέρνησης και της Αστυνομίας.

Αυτούσια η ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη:

«Ο συγχρονισμός ΔΕΝ είναι σύμπτωση,

είναι ΣΥΜΠΤΩΜΑ ενός κράτους μαφία…

Σήμερα η αστυνομία του @Christodulides

πήρε κατάθεση από τον τυπογράφο του Κράτους Μαφία.

Τον ρώτησαν εάν είχε γνώση του περιεχομένου του βιβλίου, κι αν επενέβη σε αυτό!

Μόνο σε αυταρχικά καθεστώτα απασχολεί την αστυνομία το περιεχόμενο και η διαδικασία έκδοσης ενός βιβλίου.

Ακολουθούν οι βιβλιοπώλες.

Να ετοιμάζονται οι αναγνώστες.

Εξετάζεται παράπονο αξιωματούχου της ΚΥΠ η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο.

Η έρευνα ξεκίνησε τις 24 Ιουλίου, την ίδια μέρα με την καταχώρηση της ποινικής δίωξης εναντίον μου ενώπιον Κακουργιοδικείου.

Ο συγχρονισμός ΔΕΝ είναι σύμπτωση, είναι ΣΥΜΠΤΩΜΑ ενός κράτους μαφία…»