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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Πιάστηκαν» και με ναρκωτικά οι δύο συλληφθέντες που επιτέθηκαν σε διανομέα - Τι εντοπίστηκε στην οικία τους

 09.09.2026 - 08:12
«Πιάστηκαν» και με ναρκωτικά οι δύο συλληφθέντες που επιτέθηκαν σε διανομέα - Τι εντοπίστηκε στην οικία τους

Η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 21 και 19 ετών, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ληστείας και υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, η ληστεία διαπράχθηκε γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα χθες, στην περιοχή Ερήμης, στην επαρχία Λεμεσού, με θύμα 25χρονο διανομέα φαγητού,. Κατά την παράδοση φαγητού, ο 25χρονος δέχθηκε επίθεση από δύο πρόσωπα, τα οποία έκλεψαν το τσαντάκι του, καθώς και τη μοτοσικλέτα του, με την οποία και τράπηκαν σε φυγή. Η μοτοσικλέτα εντοπίστηκε κατά τις έρευνες που γίνονταν από την Αστυνομία, εγκαταλελειμμένη στην περιοχή Ερήμης.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 21χρονου και του 19χρονου. Στην κατοχή του 21χρονου εντοπίστηκαν τα κλειδιά της μοτοσικλέτας του 25χρονου παραπονούμενου, ενώ στην αυλή της οικίας των δύο υπόπτων, εντοπίστηκε ένα τσαντάκι μέσης, το οποίο αναγνωρίστηκε ως το τσαντάκι του παραπονούμενου που είχε κλαπεί.

Εναντίον του 21χρονου και του 19χρονου διερευνάται και υπόθεση κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, μετά τον εντοπισμό χθες, ποσότητας κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 772 γραμμαρίων.

Συγκεκριμένα, μέλη της Αστυνομίας που μετέβησαν στην οικία των δύο υπόπτων προς εντοπισμό τους, αντιλήφθηκαν τον 19χρονο να ρίχνει στην αυλή της οικίας, αντικείμενο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για οκτώ συσκευασίες, που περιείχαν πράσινη ξηρή φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 308 γραμμαρίων, καθώς και μια ζυγαριά ακριβείας.

Ακολούθησαν εξετάσεις από μέλη της ΥΚΑΝ, κατά τις οποίες ο 21χρονος υπέδειξε σημείο, σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή Ερήμης, στο οποίο εντοπίστηκαν

θαμμένες ακόμη τέσσερις συσκευασίες, με πράσινη ξηρή φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 464 γραμμαρίων.

Οι 21χρονος και 19χρονος συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση, με τις εξετάσεις να συνεχίζονται από τον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής και το επαρχιακό κλιμάκιο της ΥΚΑΝ στη Λεμεσό.

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