Κι όμως! Ένα μπαλάκι του τένις είναι ο ευκολότερος τρόπος για να φύγουν τα σημάδια από τοίχους και έπιπλα

Η Yolanda Herrera, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις συμβουλές της σχετικά με την καθαριότητα και με περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους, παρουσίασε σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο TikTok, @yolandavaquitayoli, έναν απλό τρόπο για την απομάκρυνση ορισμένων σημαδιών από την καθημερινή χρήση.

Η μέθοδός της χρειάζεται ουσιαστικά μόνο μια καθαρή μπάλα του τένις και λίγο νερό. Όπως εξηγεί, αρκεί να βραχεί ελαφρώς η μπάλα, να απομακρυνθεί το περιττό νερό και στη συνέχεια να περάσει απαλά πάνω από τη λερωμένη επιφάνεια.

«Μια μπάλα του τένις είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να καθαρίσετε μουτζούρες από τοίχους και έπιπλα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η υφή της μπάλας κάνει τη διαφορά

Στο βίντεο, η Herrera δείχνει πώς συγκεκριμένα σημάδια αρχίζουν να εξαφανίζονται με το τρίψιμο. Μάλιστα, για το αποτέλεσμα χρησιμοποιεί την έκφραση ότι φεύγουν «σαν από μαγεία».

Το μυστικό βρίσκεται, σύμφωνα με την ίδια, στην υφή της επιφάνειας της μπάλας. Το υλικό που την καλύπτει δημιουργεί αρκετή τριβή ώστε να απομακρύνει ορισμένους επιφανειακούς λεκέδες, χωρίς να χρειάζεται εξαρχής σφουγγάρι ή κάποιο ισχυρό καθαριστικό.

Ένα από τα παραδείγματα που παρουσιάζει είναι οι μουντζούρες από στυλό. Σε αυτή την περίπτωση προτείνει να χρησιμοποιηθεί η ελαφρώς βρεγμένη μπάλα και συνοψίζει τη διαδικασία λέγοντας: «Περάστε τη βρεγμένη μπάλα και αυτό ήταν».

Η ίδια τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σημάδια από τριβή, όπως εκείνα που προκαλούνται όταν έπιπλα ή άλλα αντικείμενα ακουμπούν και τρίβονται πάνω στον τοίχο.

Πρώτα δοκιμή με ένα μπαλάκι του τένις

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή: βρέχουμε λίγο την μπάλα, τρίβουμε απαλά το σημείο και παρατηρούμε πώς αντιδρά η επιφάνεια. Αν ο λεκές αρχίσει να απομακρύνεται, μπορούμε να επαναλάβουμε την κίνηση χωρίς να αυξήσουμε απότομα την πίεση. Στη συνέχεια, καλό είναι να απομακρύνουμε την υγρασία με ένα καθαρό πανί.

Η Herrera υποστηρίζει ότι, στις περιπτώσεις που παρουσιάζει, η μέθοδος λειτουργεί «μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα».

Ωστόσο, επειδή βασίζεται στην τριβή, χρειάζεται προσοχή. Δεν έχουν όλες οι επιφάνειες το ίδιο φινίρισμα. Ματ χρώματα, ευαίσθητες επιφάνειες, λακαρισμένα έπιπλα και διαφορετικές επενδύσεις μπορεί να αντιδράσουν διαφορετικά. Γι’ αυτό είναι προτιμότερο να γίνεται πρώτα δοκιμή σε ένα μικρό, μη εμφανές σημείο.

Παράλληλα, δεν είναι όλοι οι λεκέδες ίδιοι. Ένα πρόσφατο επιφανειακό σημάδι διαφέρει από ανεξίτηλο μελάνι, ξεραμένη μπογιά ή έναν λεκέ που έχει παραμείνει για μήνες. Το κόλπο της Herrera αποτελεί επομένως μια απλή πρώτη λύση και όχι μια μέθοδο που εγγυάται αποτέλεσμα σε κάθε επιφάνεια και κάθε λεκέ, επισημαίνει το Clarin.

Πηγή: iefimerida.gr