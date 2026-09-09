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ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ στη Γαλλία: Βρέφος 11 μηνών πνίγηκε μέσα σε έναν κουβά με χλωρίνη

 09.09.2026 - 06:37
Σοκ στη Γαλλία: Βρέφος 11 μηνών πνίγηκε μέσα σε έναν κουβά με χλωρίνη

Τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Μποντί, στη Γαλλία, όπου ένα βρέφος μόλις 11 μηνών έχασε τη ζωή του μέσα στο διαμέρισμα της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Figaro, οι οποίες επικαλούνται αστυνομική πηγή, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν λίγο μετά τις 12:20 το μεσημέρι, όταν το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής.

Το βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε κουβά

Όταν έφτασαν στο σημείο, οι διασώστες έδωσαν μάχη για να επαναφέρουν το βρέφος. Ωστόσο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, οι διασώστες κατέθεσαν πως το παιδί είχε βρεθεί με το «κεφάλι βυθισμένο σε έναν κουβά που περιείχε χλωρίνη».

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, οι διασώστες δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν και ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.

Τι κατέθεσαν οι γονείς

Οι γονείς του παιδιού έδωσαν καταθέσεις στους αστυνομικούς, περιγράφοντας όσα συνέβησαν πριν από το τραγικό περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αμφότεροι βρίσκονταν στο σπίτι και μιλούσαν στα τηλέφωνά τους. Ο πατέρας φέρεται να πήγε στην κουζίνα, όπου και εντόπισε το παιδί μέσα στον κουβά.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το βρέφος κατέληξε μέσα στον κουβά παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Η σορός του 11 μηνών παιδιού μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του.

Πηγή: iefimerida.gr

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