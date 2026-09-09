Κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο: Αμερικανικά πλήγματα σε 5 ιρανικά τάνκερ, στο στόχαστρο της Τεχεράνης Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην καταστροφή πέντε ιρανικών δεξαμενόπλοιων στην περιοχή του Κόλπου, ως αντίποινα για επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου τις προηγούμενες δύο ημέρες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, τα πληρώματα των πέντε πετρελαιοφόρων είχαν προειδοποιηθεί και εγκατέλειψαν τα πλοία πριν αυτά δεχθούν αεροπορικά πλήγματα.

Η αμερικανική πλευρά υποστήριξε ότι κανένας Αμερικανός στρατιωτικός δεν τραυματίστηκε από τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους που, όπως ανέφερε, εξαπέλυσαν οι ιρανικές δυνάμεις εναντίον πολεμικού πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.





Ρούμπιο: «Κάθε φορά που το Ιράν θα προσπαθεί να πλήξει πλοία μας, θα χάνει πετρελαιοφόρα»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών τάνκερ θα συνεχιστούν, εφόσον η Τεχεράνη επιχειρεί επιθέσεις κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων.



«Το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία και κάθε φορά που το κάνει, ή αποπειράται να το κάνει, θα χάνει πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στην Κολομβία.



«Νομίζω θα το ξαναδείτε αυτό σήμερα», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος παράλληλα εκτελεί και καθήκοντα συμβούλου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου.





Απειλές των Φρουρών της Επανάστασης για Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Η απάντηση της Τεχεράνης ήρθε μέσω των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι θα στοχοποιήσουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.



Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το ναυτικό των Φρουρών κάλεσε τα πληρώματα των πλοίων να εγκαταλείψουν άμεσα τα σκάφη τους.



«Υπό το φως των εγκλημάτων του αμερικανικού τρομοκρατικού στρατού, ο οποίος στοχοποίησε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, προειδοποιούμε τα πληρώματα όλων των τάνκερ σε λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν (...) να τα εγκαταλείψουν αμέσως, είτε είναι αγκυροβολημένα είτε σε λιμάνια, διότι θα γίνουν στόχοι», ανέφερε η ανακοίνωση.



Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ Αζράκ, στην Ιορδανία, σε αντίποινα για επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που διεξήγαγε ο στρατός των ΗΠΑ, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.



«Στο πλαίσιο (...) επιχείρησης για να τιμωρηθεί ο επιτιθέμενος, εγκαταστάσεις συντήρησης και επιδιόρθωσης, ζώνες προετοιμασίας και ανάπτυξης αεροσκαφών F-35, F-15 και F-16, καθώς και υπόστεγα μαχητικών αεροσκαφών, χτυπήθηκαν, καταφέρνοντας βαριές ζημιές» στον «εχθρό», ανέφεραν οι Φρουροί, σύμφωνα με το πρακτορείο.



Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν σήμερα πως αναχαίτισαν 18 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ οι υπόλοιποι δύο κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές.



«Το χασεμιτικό βασίλειο της Ιορδανίας υπέστη, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, επίθεση με πυραύλους προερχόμενη από την ιρανική επικράτεια», σύμφωνα με ανακοινωθέν του επιτελείου. Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας «αναχαίτισαν και κατέστρεψαν επιτυχώς 18 από αυτούς, ενώ δυο πύραυλοι κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές», προστίθεται στο κείμενο.



Η αντιπαράθεση ΗΠΑ - Ιράν μεταφέρεται πλέον στη θαλάσσια ζώνη του Κόλπου, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.



Τα αμερικανικά πλήγματα και οι απειλές της Τεχεράνης δημιουργούν νέο κύκλο αβεβαιότητας για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων και των ενεργειακών μεταφορών στην περιοχή, με τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης να παραμένει ανοιχτός.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα