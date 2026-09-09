Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣε ποιους λέμε σήμερα «Χρόνια πολλά» - Τα ονόματα που γιορτάζουν
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε ποιους λέμε σήμερα «Χρόνια πολλά» - Τα ονόματα που γιορτάζουν

 09.09.2026 - 06:26
Σε ποιους λέμε σήμερα «Χρόνια πολλά» - Τα ονόματα που γιορτάζουν

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα: Ιωακείμ, Ιωακειμάκης, Μάκης, Κιαράν, Κιάρα

Μνήμη των Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης

Η σύναξη των δικαίων γονέων της Υπεραγίας Θεοτόκου, σύμφωνα με την αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, ορίστηκε την επομένη του γενεσίου της Θεοτόκου, για τον λόγο ότι αυτοί έγιναν πρόξενοι της παγκόσμιας σωτηρίας με την γέννηση της αγίας θυγατέρας τους. «Τελεῖται δέ ἡ σύναξις αὐτῶν ἐν τῷ ἑξαέρῳ οἴκῳ τῆς Θεοτόκου, πλησίον τῆς μεγάλης ἐκκλησίας ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις».

Εκκλησία της Κύπρου

Σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μέσα στη χαρά της εορτής του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, επιτελεί Σύναξη των αγίων και δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, και τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Σεβηριανού  και Χαρίτωνος και του Οσίου Θεοφάνους του ομολογητού.

Η σύναξη των γονέων της Υπεραγίας Θεοτόκου, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ορίστηκε την επομένη του Γενεσίου της Μαριάμ, για τον λόγο ότι αυτοί αναδείχθηκαν πρόξενοι της παγκόσμιας χαράς της σωτηρίας με τη γέννηση της κόρης τους.

Ο Ιωακείμ καταγόταν από τη φυλή του Ιούδα και ήταν απόγονος του προφητάνακτα Δαβίδ «εκ της ρίζης Ιεσσαί». Νυμφεύθηκε την Άννα, θυγατέρα του Ματθάν Ιερέως της φυλής Λευΐ και της Μαρίας, από τη φυλή του Ιούδα. Το ζεύγος Ιωακείμ και Άννας πέρασαν τη ζωή τους θεάρεστα, ο μεν Ιωακείμ πέθανε οκτώ χρόνια από τα Εισόδια της Θεοτόκου στον ναό, σε ηλικία 92 ετών, η δε Άννα 11 μήνες αργότερα, σε ηλικία 83 ετών (τη Θεοτόκο απέκτησαν θαυματουργικά, σε ηλικία 80 ετών ο Ιωακείμ και 70 η Άννα).

Ο άγιος Μάρτυρας Σεβηριανός, που εορτάζουμε σήμερα, ήταν ευσεβής πλούσιος Χριστιανός, επί αυτοκράτορα Λικινίου. Διακρινόταν για τη φιλανθρωπία και την εφαρμογή της χριστιανικής διδασκαλίας. Με τη φλόγα της πίστεως και τον ένθεο ζήλο του, ενεθάρρυνε πολλούς χριστιανούς να υποστούν με καρτερία τα βάσανα και τα μαρτύρια για τον Νυμφίο Χριστό. Ο άρχοντας Λυσίας μεταχειρίσθηκε πολλούς τρόπους και διάφορες υποσχέσεις, για να αποτρέψει τον Άγιο Σεβηριανό, άνδρα γεμάτο ανδρεία και αυταπάρνηση εξοπλισμένο με τα όπλα του φωτός εν Αγίω Πνεύματι.

Τότε, χολωμένος ο άρχοντας από τις αλλεπάλληλες αποτυχίες στις μάταιες προσπάθειές του, διέταξε στο τέλος να τον βασανίσουν ανελέητα. Τα φρικτά βασανιστήρια συνεχίστηκαν έως ότου τον Μάρτυρα Σεβηριανό βρήκε ο θάνατος, δεχόμενος με τον τρόπο αυτό το στεφάνι της δόξης του Υιού της Παρθένου Μαριάμ, και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Από τη λιμουζίνα των €595.000 στις φρουρές αξιωματούχων: Τι αλλάζει στην ασφάλεια της πολιτικής ηγεσίας
Πόσες ώρες της ζωής μας χάνουμε στην κίνηση; Οι αριθμοί για τους δρόμους της Κύπρου που ασφυκτιούν
Κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο: Αμερικανικά πλήγματα σε 5 ιρανικά τάνκερ, στο στόχαστρο της Τεχεράνης Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν
Σοκ στη Γαλλία: Βρέφος 11 μηνών πνίγηκε μέσα σε έναν κουβά με χλωρίνη
Έτσι θα είναι ο καιρός μέχρι το Σάββατο - Δείτε την πρόγνωση
Κι όμως! Ένα μπαλάκι του τένις είναι ο ευκολότερος τρόπος για να φύγουν τα σημάδια από τοίχους και έπιπλα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο: Αμερικανικά πλήγματα σε 5 ιρανικά τάνκερ, στο στόχαστρο της Τεχεράνης Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν

 09.09.2026 - 06:30
Επόμενο άρθρο

Σοκ στη Γαλλία: Βρέφος 11 μηνών πνίγηκε μέσα σε έναν κουβά με χλωρίνη

 09.09.2026 - 06:37
Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν - Η ώρα των αποφάσεων για το επόμενο βήμα στο Κυπριακό

Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν - Η ώρα των αποφάσεων για το επόμενο βήμα στο Κυπριακό

Η σημερινή συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν που θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 στα Γραφεία Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή αεροδρομίου Λευκωσίας, δεν θα κριθεί από το πόσο θετικό θα είναι το κοινό μήνυμα μετά το τέλος της. Θα κριθεί από το εάν οι δύο πλευρές, μπορούν να συμφωνήσουν στο πώς θα διαπραγματευτούν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν - Η ώρα των αποφάσεων για το επόμενο βήμα στο Κυπριακό

Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν - Η ώρα των αποφάσεων για το επόμενο βήμα στο Κυπριακό

  •  09.09.2026 - 06:21
Από τη λιμουζίνα των €595.000 στις φρουρές αξιωματούχων: Τι αλλάζει στην ασφάλεια της πολιτικής ηγεσίας

Από τη λιμουζίνα των €595.000 στις φρουρές αξιωματούχων: Τι αλλάζει στην ασφάλεια της πολιτικής ηγεσίας

  •  09.09.2026 - 06:14
Κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο: Αμερικανικά πλήγματα σε 5 ιρανικά τάνκερ, στο στόχαστρο της Τεχεράνης Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο: Αμερικανικά πλήγματα σε 5 ιρανικά τάνκερ, στο στόχαστρο της Τεχεράνης Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν

  •  09.09.2026 - 06:30
Πόσες ώρες της ζωής μας χάνουμε στην κίνηση; Οι αριθμοί για τους δρόμους της Κύπρου που ασφυκτιούν

Πόσες ώρες της ζωής μας χάνουμε στην κίνηση; Οι αριθμοί για τους δρόμους της Κύπρου που ασφυκτιούν

  •  09.09.2026 - 06:18
«Μπλόκα» της Αστυνομίας σε όλη την Κύπρο - Ποιοι έπεσαν στα... χέρια των Αρχών

«Μπλόκα» της Αστυνομίας σε όλη την Κύπρο - Ποιοι έπεσαν στα... χέρια των Αρχών

  •  09.09.2026 - 06:57
Έτσι θα είναι ο καιρός μέχρι το Σάββατο - Δείτε την πρόγνωση

Έτσι θα είναι ο καιρός μέχρι το Σάββατο - Δείτε την πρόγνωση

  •  09.09.2026 - 06:11
Σοκ στη Γαλλία: Βρέφος 11 μηνών πνίγηκε μέσα σε έναν κουβά με χλωρίνη

Σοκ στη Γαλλία: Βρέφος 11 μηνών πνίγηκε μέσα σε έναν κουβά με χλωρίνη

  •  09.09.2026 - 06:37
Το Brandmauer που χρειαζόμαστε στην Κύπρο 

Το Brandmauer που χρειαζόμαστε στην Κύπρο 

  •  08.09.2026 - 20:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα