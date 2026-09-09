Έτσι θα είναι ο καιρός μέχρι το Σάββατο - Δείτε την πρόγνωση

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, το ίδιο σκηνκό θα συνεχιστεί μέχρι και το Σάββατο.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.