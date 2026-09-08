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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χάος σε αεροδρόμια της Βρετανίας - Επηρεάστηκαν πτήσεις από και προς την Κύπρο

 08.09.2026 - 21:28
Χάος σε αεροδρόμια της Βρετανίας - Επηρεάστηκαν πτήσεις από και προς την Κύπρο

Από το πρωί έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις σε πολλά βρετανικά αεροδρόμια, λόγω τεχνικής βλάβης στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Όσο περνάει η ώρα η κατάσταση αποδεικνύεται πολύ σοβαρότερη από την αρχική εικόνα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχουν πλέον ακυρωθεί πάνω από 400 πτήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ με καθυστέρηση έφυγαν τουλάχιστον άλλες 600 πτήσεις. Μόνο στο αεροδρόμιο του Χίθροου ακυρώθηκαν περίπου 100 πτήσεις και σημειώθηκαν 367 καθυστερήσεις, ενώ στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ περίπου το 31% των πτήσεων έφυγε με καθυστέρηση.

Σύμφωνα με τον πίνακα πληροφοριών στην ιστοσελίδα της Hermes Airports, φαίνεται να έχουν επηρεαστεί και 8 πτήσεις από και προς Κύπρο, εξαιτίας του προβλήματος. Συγκεκριμένα, φαίνεται να ακυρώθηκαν τρεις αφίξεις από το Λονδίνο στη Λάρνακα και τρεις αναχωρήσεις από τη Λάρνακα στο Λονδίνο, εκ των οποίων η μία ήταν προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης.

Από το Αεροδρόμιο Πάφου, φαίνεται ότι ακυρώθηκαν τρεις αφίξεις από Λονδίνο και μία από Μάντσεστερ, και ακυρώθηκαν αντίστοιχες αναχωρήσεις από την Πάφο προς αυτούς τους προορισμούς.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε στο σύστημα επεξεργασίας σχεδίων πτήσης. Όπως ανακοίνωσε ο πάροχος του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας «οι μηχανικοί εργάζονται για την πλήρη αποκατάσταση. Ο βρετανικός εναέριος χώρος δεν έχει κλείσει, αλλά η κυκλοφορία έχει περιοριστεί σημαντικά». Οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν πως θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να αποκατασταθεί πλήρως η κατάσταση.

Ιδιαίτερα επηρεάζονται τα αεροδρόμια: Χίθροου, Γκάτγουικ, Στάνστεντ και Λόντον Σίτι. Προβλήματα αναφέρονται επίσης στα αεροδρόμια του Μάντσεστερ, Μπέρμιγχαμ, Εδιμβούργο, Γλασκώβη, Αμπερντίν και Μπέλφαστ. Στο Χίθροου και το Γκάτγουικ το πρωί οι αναχωρήσεις σταμάτησαν προσωρινά και στη συνέχεια άρχισαν να πραγματοποιούνται με πολύ μειωμένο ρυθμό.

Το πρόβλημα δεν περιορίστηκε μόνο στις αναχωρήσεις αλλά και στις αφίξεις προς το Λονδίνο, με αποτέλεσμα ορισμένα αεροσκάφη να παραμείνουν στο έδαφος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια ή να εκτραπούν προς Βρυξέλλες, Άμστερνταμ, Παρίσι και Ντίσελντορφ.

Αξίζει να σημειωθεί, όπως υπογραμμίζουν οι αναλυτές, πως ακόμη και όταν θα αποκατασταθεί πλήρως το τεχνικό πρόβλημα, οι επιπτώσεις πιθανότατα θα συνεχιστούν για αρκετές ώρες, ενδεχομένως μέχρι και αύριο, καθώς αεροσκάφη και πληρώματα θα βρίσκονται εκτός προγράμματος και θα πρέπει να διευθετηθεί το συσσωρευμένο πρόγραμμα πτήσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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