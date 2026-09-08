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ΕΛΛΑΔΑ

Νέα προφυλάκιση για τους τρεις κατηγορούμενους για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη - Οι γονείς αρνούνται ότι το δολοφόνησαν

 08.09.2026 - 23:29
Νέα προφυλάκιση για τους τρεις κατηγορούμενους για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη - Οι γονείς αρνούνται ότι το δολοφόνησαν

Το δρόμο για τις φυλακές πήραν σήμερα μετά τις απολογίες τους στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Αυτή τη φορά οι κατηγορούμενοι γονείς του βρέφους, ο 43χρονος Έλληνας πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα, απολογήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους που βρέθηκε καταψυγμένο μέσα σε βαλίτσα στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στη Κυψέλη. Κατά την απολογία τους σύμφωνα με πληροφορίες και οι δυο αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το βρέφος.

Προφυλακιστέος κρίθηκε και 26χρονος Αφγανός που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους, ηλικίας 15 ετών. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του ότι νόμισε πως η 15χρονη ήταν ενήλικη. «Μου συστήθηκε ως 19 ετών. Είχαμε σχέση, πήγαινα σπίτι τους, όμως δεν εμένα εκεί. Οι γονείς της γνώριζαν την σχέση μας αλλά κανείς δεν με απέτρεψε. Δεν ήξερα ότι στον καταψύκτη υπήρχε νεκρό βρέφος», υποστήριξε σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του» φέρεται να είπε ο ίδιος στην απολογία του.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για τη δολοφονία του βρέφους προ ημερών.

Συγκεκριμένα σε βάρος των δυο γονιών κατηγορούμενων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και άπαξ. Σε βάρος του 26χρονου Αφγανού ο οποίος ζούσε και εκείνος στο σπίτι της Κυψέλης και φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικη κόρη της 38χρονης η οποία είναι έγκυος ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, καθώς και για ψευδή κατάθεση και για κατοχή πυρομαχικών.

Να σημειωθεί τέλος ότι οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν προφυλακιστεί προ ημερών και για διακίνηση ναρκωτικών.

Protothema.gr

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