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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στους δρόμους κατά της επίσκεψης Χέρτζογκ - Διαμαρτυρία την Πέμπτη έξω από το Προεδρικό

 08.09.2026 - 22:35
Στους δρόμους κατά της επίσκεψης Χέρτζογκ - Διαμαρτυρία την Πέμπτη έξω από το Προεδρικό

Διαμαρτυρία καταδικής της επίσκεψης του Προέδρου του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, διοργανώνουν την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου στις 18:30 έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης μαζί με άλλες αντιπολεμικές ακτιβιστικές οργανώσεις.

Η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Χέρτζογκ "συνιστά τεράστια πρόκληση, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει την επιχείρηση γενοκτονίας σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, ενώ κλιμακώνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στο Λίβανο, στη Συρία και στο Ιράν", αναφέρει το Συμβούλιο σε ανακοίνωσή του.

Όπως σημειώνει, ο κίνδυνος περιφερειακού πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι πιο ορατός από ποτέ. "Την ίδια στιγμή που το κράτος του Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, να δολοφονεί αμάχους, γυναικές και παιδιά, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επιλέγει προκλητικά να ενσωματώσει την Κύπρο και το λαό της στα πολεμοκάπηλα σχέδια και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή", σημειώνει.

Σύμφωνα με το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, σε μια περίοδο που δρομολογούνται προσπάθειες για την επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου για το Κυπριακό, η ταύτιση της Κύπρου με την κατοχική δύναμη του Ισραήλ υπονομεύει τις προσπάθειες της λύσης του Κυπριακού και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία του κυπριακού λαού.

ΚΥΠΕ

 

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