Πόσες ώρες της ζωής μας χάνουμε στην κίνηση; Οι αριθμοί για τους δρόμους της Κύπρου που ασφυκτιούν

Ο Σεπτέμβριος δεν σηματοδοτεί μόνο την επιστροφή στα σχολεία, στις δουλειές και στις καθημερινές υποχρεώσεις. Για χιλιάδες οδηγούς σημαίνει και κάτι ακόμη: την επιστροφή στις ουρές, στις καθυστερήσεις και στις ώρες αιχμής στους κυπριακούς δρόμους.

Μετά τους πιο χαλαρούς ρυθμούς του καλοκαιριού, η κυκλοφορία στις πόλεις αυξάνεται ξανά καθώς ταυτόχρονα επιστρέφουν οι μαθητές στις τάξεις, οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους και οι οικογένειες στο καθημερινό πρόγραμμα.

Και το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο ούτε αφορά μόνο λίγες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η κυκλοφοριακή πίεση στην Κύπρο έχει πλέον γίνει μόνιμο μέρος της καθημερινότητας.

Περισσότερα αυτοκίνητα στους δρόμους

Ένας από τους βασικούς λόγους είναι προφανής: τα οχήματα στους κυπριακούς δρόμους αυξάνονται.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 εγγράφηκαν συνολικά 34.787 μηχανοκίνητα οχήματα, έναντι 31.200 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 11,5%.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα στα επιβατηγά αυτοκίνητα. Μέχρι το τέλος Ιουλίου είχαν εγγραφεί 26.841 αυτοκίνητα σαλούν, έναντι 24.158 πέρσι, αύξηση 11,1%.

Με απλά λόγια, λοιπόν, περισσότερα αυτοκίνητα διεκδικούν τον ίδιο οδικό χώρο.

Και όταν σε αυτό προστίθεται η καθημερινή μετακίνηση χιλιάδων μαθητών και εργαζομένων, η πίεση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.

Η Λευκωσία πληρώνει το μεγαλύτερο τίμημα σε χρόνο

Τα στοιχεία του TomTom Traffic Index για το 2025 δίνουν μια αρκετά χαρακτηριστική εικόνα για την πρωτεύουσα.

Η Λευκωσία κατέγραψε μέσο επίπεδο συμφόρησης 54,3%, αυξημένο κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2024.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το τι σημαίνει αυτό στην πράξη.

Μια διαδρομή 10 χιλιομέτρων στη Λευκωσία χρειάζεται κατά μέσο όρο 27 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα, ενώ κατά τις ώρες αιχμής η μέση ταχύτητα πέφτει στα 18 χιλιόμετρα την ώρα.

Και υπάρχει ένας αριθμός που ίσως λέει περισσότερα από όλους τους υπόλοιπους:

118 ώρες τον χρόνο

Τόσος είναι ο χρόνος που, σύμφωνα με τα στοιχεία του TomTom, χάνεται κατά μέσο όρο από έναν οδηγό στη Λευκωσία λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις ώρες αιχμής.

Δηλαδή, περίπου πέντε ολόκληρες ημέρες τον χρόνο μέσα στην κίνηση.

Και τι γίνεται όταν ανοίγουν τα σχολεία;

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς λειτουργεί κάθε χρόνο σαν ένας επιπλέον «πολλαπλασιαστής» της κυκλοφορίας.

Το φαινόμενο έχει καταγραφεί και στο παρελθόν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί για τη Λευκωσία και τη Λεμεσό έδειχναν ότι από την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου η κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 20%-30%.

Σε χαρακτηριστικό σημείο της Λευκωσίας, στη διασταύρωση της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή με τη Λεωφόρο Θεμιστοκλή Δέρβη, είχαν καταγραφεί περίπου 500 επιπλέον οχήματα ανά ώρα.

Το αποτέλεσμα είναι γνωστό στους οδηγούς: μια διαδρομή που υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να διαρκεί λίγα λεπτά, μπορεί τις ώρες αιχμής να μετατρέπεται σε πολύωρη ταλαιπωρία.

Οι ώρες που «κοκκινίζουν» οι δρόμοι

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται, όπως είναι αναμενόμενο, στις ώρες που συμπίπτουν οι μετακινήσεις.

Το πρωί:

γονείς μεταφέρουν παιδιά στα σχολεία, εργαζόμενοι κατευθύνονται προς τους χώρους εργασίας τους και λεωφορεία και άλλα μέσα μεταφοράς κινούνται ταυτόχρονα στο ίδιο οδικό δίκτυο.

Το μεσημέρι:

η αποχώρηση μαθητών δημιουργεί νέο κύμα μετακινήσεων, ιδιαίτερα στις περιοχές γύρω από σχολικά συγκροτήματα.

Το απόγευμα:

η επιστροφή από τις δουλειές, σε συνδυασμό με δραστηριότητες παιδιών, φροντιστήρια και άλλες καθημερινές υποχρεώσεις, επαναφέρει την πίεση στο οδικό δίκτυο.

Έτσι, ο Σεπτέμβριος δεν φέρνει απλώς «περισσότερα αυτοκίνητα». Φέρνει περισσότερες μετακινήσεις την ίδια ώρα.

Οι δρόμοι που βρίσκονται στο επίκεντρο

Στη Λευκωσία, η Λεωφόρος Γρίβα Διγενή και η Θεμιστοκλή Δέρβη έχουν καταγραφεί στο παρελθόν ανάμεσα στα σημεία με ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφοριακή πίεση, ενώ γενικότερα οι βασικές αρτηρίες που συνδέουν τις κατοικημένες περιοχές με το κέντρο και τις μεγάλες επαγγελματικές ζώνες επιβαρύνονται σημαντικά τις ώρες αιχμής.

Σημαντική είναι φυσικά και η κίνηση στους αυτοκινητόδρομους που συνδέουν τις πόλεις, ιδιαίτερα κατά τις ώρες που εργαζόμενοι μετακινούνται μεταξύ επαρχιών.

Η εικόνα στους βασικούς οδικούς άξονες έχει γίνει τόσο πιεστική ώστε ακόμη και ένα τροχαίο ή μια προσωρινή οδική ρύθμιση μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ουρές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λεμεσού, όπου έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά με πολύ αυξημένη κίνηση και μεγάλες καθυστερήσεις.

Δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα – είναι και οι υποδομές

Η αύξηση του αριθμού των οχημάτων έρχεται σε ένα οδικό δίκτυο που παράλληλα βρίσκεται διαρκώς σε διαδικασία συντήρησης και αναβάθμισης.

Μόλις τις τελευταίες εβδομάδες, το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει εκδώσει ανακοινώσεις για εργασίες σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου.

Στην περιοχή της Λευκωσίας, για παράδειγμα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων Λευκωσίας-Λεμεσού και Λευκωσίας-Λάρνακας, ενώ παράλληλα συνεχίζονται ή προγραμματίζονται έργα σε διάφορες αρτηρίες.

Στη Λεμεσό, εργασίες βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη σε τμήματα του οδικού δικτύου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον δρόμο Επισκοπής-Μανδριών, όπου οι εργασίες για την τοποθέτηση αγωγού έχουν προγραμματιστεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2026 και προβλέπεται προσωρινό κλείσιμο μίας λωρίδας σε τμήμα περίπου 100 μέτρων.

Αυτά δεν σημαίνουν ότι κάθε καθυστέρηση οφείλεται σε έργα. Δείχνουν όμως πόσο εύκολα ένα ήδη φορτωμένο οδικό δίκτυο μπορεί να πιεστεί ακόμη περισσότερο όταν μειώνεται προσωρινά η διαθέσιμη χωρητικότητά του.

Το πρόβλημα που επανέρχεται κάθε Σεπτέμβριο

Το παράδοξο είναι ότι το κυκλοφοριακό δεν αποτελεί έκτακτο φαινόμενο. Επαναλαμβάνεται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο κάθε χρόνο.

Το καλοκαίρι, όταν τα σχολεία είναι κλειστά και αρκετές οικογένειες βρίσκονται σε άδεια, η εικόνα στους δρόμους είναι διαφορετική.

Με την επιστροφή του Σεπτεμβρίου, όμως, όλα τα κομμάτια της καθημερινότητας ενεργοποιούνται ξανά σχεδόν ταυτόχρονα.

Και μαζί τους επιστρέφει και η γνώριμη εικόνα:

ουρές, κορναρίσματα, καθυστερήσεις και οδηγοί που ξεκινούν νωρίτερα από το σπίτι μόνο και μόνο για να προλάβουν την κίνηση.

Και το ερώτημα είναι ένα: πόσο ακόμη μπορεί να αντέξει το οδικό δίκτυο;

Τα στοιχεία για τις νέες εγγραφές οχημάτων δείχνουν ότι ο αριθμός των αυτοκινήτων συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ τα στοιχεία για τη Λευκωσία αποτυπώνουν ήδη σημαντικές απώλειες χρόνου.

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο «θα έχουμε κίνηση τον Σεπτέμβριο;»

Αυτό θεωρείται σχεδόν δεδομένο.

Το πραγματικό ερώτημα είναι πόσο περισσότερο χρόνο θα χρειάζεται πλέον μια διαδρομή που πριν από μερικά χρόνια θεωρούσαμε αυτονόητα σύντομη.

Και όσο αυξάνονται τα οχήματα χωρίς αντίστοιχη μείωση της εξάρτησης από το ιδιωτικό αυτοκίνητο, ο Σεπτέμβριος θα συνεχίζει να σηματοδοτεί για πολλούς οδηγούς το ίδιο πράγμα:

την επιστροφή στον κυκλοφοριακό εφιάλτη