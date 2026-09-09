Μήνυμα Έρχιουρμαν σε ΠτΔ λίγο πριν τη συνάντηση - «Το να γράψουμε μαζί ιστορία κάθε άλλο παρά εύκολο είναι»

Η τοποθέτηση του Τουφάν Έρχιουρμαν έρχεται λίγες ώρες πριν από τη νέα συνάντηση των δύο ηγετών, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 10:30 το πρωί.

Σε ανάρτησή του το βράδυ της Τρίτης, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης υποστήριξε ότι, από τη μία, «με τις συμφωνίες που συνάπτονται με διάφορες χώρες, κυρίως με το Ισραήλ και την Ελλάδα, προωθούνται πρωτοβουλίες που αγνοούν τους Τουρκοκύπριους και θέτουν σε κίνδυνο τη μόνιμη ειρήνη και σταθερότητα στο νησί και την περιοχή».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κατάσταση στο εσωτερικό, σημειώνοντας ότι αντί να προωθούνται νέα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, «η εμπιστοσύνη – στο βαθμό που υπήρχε – συνεχίζει να πλήττεται» από ζητήματα όπως η Βαρκελώνη, τα φεστιβάλ, το περιουσιακό, καθώς και από, όπως υποστήριξε, «μονομερείς και μεροληπτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προκύπτουν από πρωτοβουλίες Ελληνοκυπρίων ευρωβουλευτών».

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ακόμη πως, κατά την άποψή του, «όχι μόνο οι Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι αλλά και η διεθνής κοινότητα γνωρίζουν πως το “να γράψουμε μαζί ιστορία” κάθε άλλο παρά εύκολο είναι».

Τέλος, χαρακτήρισε ως «καλή είδηση της ημέρας» τις αποφάσεις που έλαβαν συνολικά 12 χώρες σε σχέση με το Ισραήλ, ξεχωρίζοντας μεταξύ άλλων το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τον Καναδά.